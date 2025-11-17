Suscríbete a
Tom Cruise recibe el Oscar honorario por su trayectoria

Hollywood rinde homenaje a la trayectoria del actor estadounidense

Un antiguo permiso de trabajo de Tom Cruise revela su auténtico nombre... y solo por 10.000 euros

Tom Cruise con su Óscar honorífico durante la 16.ª edición de los Premios de los Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, celebrada en Los Ángeles, California (EE. UU.)
Tom Cruise con su Óscar honorífico durante la 16.ª edición de los Premios de los Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, celebrada en Los Ángeles, California (EE. UU.) reuters

AFP

El actor estadounidense Tom Cruise recibió una ovación de pie de la crema y nata de Hollywood que se congregó la noche de este domingo para premiarle con un Oscar honorario, la primera estatuilla dorada de su carrera. «Escribir un discurso ... de cuatro minutos para celebrar los 45 años de carrera es lo que en esta ciudad se conoce como una misión imposible», bromeó el mexicano Alejandro González Iñárritu, quien dirigió a Cruise en la venidera 'Judy'.

