Eduardo Casanova: vampiras, lesbianismo, VIH y comedia para contar la «historia de la que hay que hablar en este momento»

Dice que 'Silencio' es su proyecto «más honesto». Llega a las pantallas el próximo 1 de diciembre

De mito renovado a franquicia eterna

Fotograma de la nueva serie de Eduardo Casanova, 'Silencio'
Miriam González Ruiz

Eduardo Casanova regresa a la pequeña pantalla con 'Silencio', una serie que, aunque intenta llegar a un público más amplio, sigue inmersa en su universo particular. Para su director, este trabajo trata sobre la pandemia del VIH y del sida que «sigue activa a ... día de hoy, y que hace tanto daño a las personas que lo viven en silencio». Para contar esta realidad «tan dramática» utiliza la metáfora del vampirismo para «quitarle densidad y meterle humor». Una comedia entremezclada con terror e imágenes extravagantes.

