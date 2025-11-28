Eduardo Casanova: vampiras, lesbianismo, VIH y comedia para contar la «historia de la que hay que hablar en este momento»

Eduardo Casanova regresa a la pequeña pantalla con 'Silencio', una serie que, aunque intenta llegar a un público más amplio, sigue inmersa en su universo particular. Para su director, este trabajo trata sobre la pandemia del VIH y del sida que «sigue activa a ... día de hoy, y que hace tanto daño a las personas que lo viven en silencio». Para contar esta realidad «tan dramática» utiliza la metáfora del vampirismo para «quitarle densidad y meterle humor». Una comedia entremezclada con terror e imágenes extravagantes.

Esta es la primera serie de Casanova como director, guionista y showrunner, pero a su vez considera que es su proyecto «más honesto» gracias a que ha contado una historia «de la que hay que hablar en este momento». Para explicar esta narrativa ha contado con la ayuda de la productora Apoyo Positivo, además de Gamera Studios y Antonio Abeledo S.L., quienes le han dado datos específicos. Algunos ejemplos que puso a lo largo de la entrevista son que: «Las personas seropositivas no pueden hacerse trasplantes capilares; adquirir seguros de vida era ilegal; hasta hace tres meses, no podían donar órganos; hasta 2023 no podían portar armas; y actualmente hay más de 48 países a los que no pueden viajar».

El creador de piezas como 'Pieles' o 'La piedad', película que estuvo envuelta en polémicas por su financiación de más de 300 mil euros, para pocos meses después pedir durante los premios Goya más financiación para el cine español, asegura que usa «la comedia, a las vampiras y este circo para que riéndote puedas concienciar». El madrileño también confía en que de esta forma, mostrando «la problemática de algo de lo que se habla poco, de algo que es tabú», se inicie un debate y que explote una revolución donde todo el mundo que vive el estigma pueda pueda vivir más tranquila».

En 'Silencio' se observa a vampiras que solo pueden alimentarse de sangre limpia y se juntan con los humanos sanos para procrear. Una mirada peculiar sobre la maternidad cuando en el pasado habló de la problemática de traer nuevas personas a este mundo, visión que se puede observar en el rechazo de Malva –interpretado por Lucía Díez– a tener hijos. La serie equipara la peste negra con el VIH. Un proyecto pensado para visibilizar a aquellas mujeres que cayeron en el olvido de esta pandemia. Para la situación actual, Eduardo Casanova considera que hay que «legislar de otra forma» porque los avances para las personas seropositivas «van llegando, pero llegan tarde».

«La institución de la Iglesia lo nombraba como una pandemia, como una plaga divina para acabar con la homosexualidad»

«El silencio como la gran pandemia». Casanova habla de que, en el pasado, la realidad era muy diferente: «La institución de la Iglesia lo nombraba como una pandemia, como una plaga divina para acabar con la homosexualidad; Ronald Reagan no hizo absolutamente nada, discriminó muchísimo más». El madrileño considera que se necesita «una educación sexual exhaustiva para que las personas puedan tener relaciones sexuales sin miedo, porque el miedo paraliza y el miedo genera rechazo a una persona que no tiene culpa absolutamente de nada, es terrorífico».

Casanova ha contado con un pequeño, pero potente elenco, entre las que se encuentran Lucía Díez, Ana Polvorosa, María León, Mariola Fuentes, Leticia Dolera, Omar Ayuso y Carolina Rubio. Para el director, «'Silencio' es tan relevante a nivel actoral porque han sabido darle vida a cosas que no tienen vida, han sabido darle voz a elementos y a personas silenciadas».

Además, han contado con un maquillaje muy peculiar. Las vampiras no parten desde la típica representación, en este caso las prótesis creadas para la miniserie les marcan los pómulos, dientes afilados, larguísimos dedos y orejas puntiagudas. Lucía Díez asegura que estas prótesis «dan una inspiración brutal porque cuesta hablar y el simbolismo, está ahí, es real y te inspira». Aunque confirma que la libertad expresiva se limita un poco.

Esta extravagante combinación de vampiras, VIH, peste negra y lesbianismo llega a Movistar + el próximo 1 de diciembre.