Sanna Fabery: «Rutger Hauer tuvo algo que pocos actores tienen, una escena que te hace inmortal»

Filmin estrena este viernes el documental 'Rutger Hauer: Como lágrimas en la lluvia'

'Blade Runner', de Ridley Scott (la crítica de ABC en 1983)

Rutger Hauer en 'Blade Runner' (1982)
Rutger Hauer en 'Blade Runner' (1982) abc

Nacho Serrano

La primera vez que Sanna Fabery de Jonge se percató de que su padrino Rutger era una estrella de cine fue dando un paseo en su barquito por la costa holandesa, cuando otra embarcación se acercó a estribor y de pronto empezó a escuchar ... gritos: «¡Eh! ¡El del barco! Eres el de 'Blade Runner' ¿a que sí? ¡Qué fuerte! ¡Molas mucho tío!». Hasta ese momento, Rutger Hauer había sido solo eso, su padrino, un amigo de la familia y sí, un hombre tremendamente atractivo, enigmático e interesantísimo.

