'La tregua' narra la dura historia de españoles en un gulag soviético: «Cuando quitamos la ideología aparecen los seres humanos»

La estepa helada de Kazajistán fue, durante la II Guerra Mundial, un escenario improbable donde se encontraron las dos Españas. Allí, a miles de kilómetros de Madrid, se cruzaron los destinos de republicanos formados en la URSS y de divisionarios que habían combatido junto a ... los nazis en el frente de Leningrado. Ambos acabaron prisioneros en Spassk-99, un gulag estalinista levantado en mitad de la nada, una vasta extensión de tierra yerma donde el invierno desplomaba el termómetro por debajo de los cuarenta grados bajo cero.

Spassk99 era uno de los muchos campos de trabajo forzados que se multiplicaron en el sistema soviético. Miles de hombres fueron hacinados allí, obligados a excavar, transportar piedras, sobrevivir con raciones mínimas y combatir un frío que se pegaba a los huesos. Los republicanos habían viajado a la URSS como parte de las Brigadas Internacionales o enviados por el Partido Comunista.

Al acabar la guerra, muchos quisieron abandonar Rusia y regresar a casa; Stalin los castigó como traidores. Los divisionarios, por su parte, habían partido voluntarios a luchar en el frente ruso bajo las órdenes de Franco y fueron capturados por el Ejército Rojo. Dos mundos antagónicos encerrados en un mismo espacio: los unos con la esperanza perdida de la revolución, los otros con el recuerdo de un franquismo al que ya no podían volver.

El gulag, sin embargo, imponía sus propias reglas, pues el hambre y la desesperación no distinguían ideologías. La supervivencia obligaba a compartir un mendrugo de pan, a sostenerse en la fila de trabajo, a protegerse del viento helado que azotaba las barracas. Y en esa lucha diaria, el enemigo se volvió prójimo. En cartas y testimonios recogidos años después, los prisioneros narraban cómo la necesidad había borrado los bandos: republicanos y nacionales compartieron frío, miedo y hasta amistad. Lo impensable en España se hizo posible en las nieves de Kazajistán.

Ese episodio, casi borrado de los manuales, es el que rescata Miguel Ángel Vivas en 'La tregua'. El filme, protagonizada por Arón Piper y Miguel Herrán, no se limita a recrear una página olvidada de la historia del siglo XX, sino que, como subraya el propio director, propone un espejo incómodo para la España actual. «Creo que cada vez estamos más separados como personas, ideológicamente, políticamente», explica Vivas. «Si aparcáramos las ideologías, hasta las cenas de Navidad serían más agradables. Suena naíf, pero estoy convencido de que tenemos mucho más en común de lo que pensamos. Lo que pasa es que vivimos instalados en la confrontación. Esta historia me conmovía porque demuestra que, cuando se aparca la ideología, aparecen los seres humanos. Lo que ocurrió en aquel gulag fue una tregua ideológica que dio lugar a amistades reales, que se mantuvieron durante años y quedaron reflejadas en cartas y testimonios. Y me parecía hermoso contar una historia que, incluso desde el horror, hablara de esperanza».

Parábola del presente

Vivas no oculta que su película nace con una intención que va más allá de la arqueología histórica. «Un historiador dijo que cualquier historia antigua es historia del presente. Y creo firmemente en eso. Si cuentas un episodio del pasado, pero no habla de hoy, no tiene sentido. No queríamos hacer solo una película sobre un gulag o sobre republicanos y nacionales. Queríamos hablar de cómo estamos hoy, de la crispación política, de la dificultad para escucharnos».

'La tregua' es tanto una película de época como una parábola del presente. Vivas lo deja claro: «Si esta historia no hablase de hoy, no la habríamos hecho. La crispación política actual es insostenible. Necesitamos historias que nos recuerden que, antes que ideologías, somos personas».

Trascender la ideología «Claro que había presión. La Guerra Civil es un tema sensible, pero yo no quería hacer una película sobre la Guerra Civil, sino sobre personas», afirma Vivas

El director, sin embargo, también reconoce el vértigo de abordar un episodio que roza dos terrenos tabú en España: la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. «Sí, claro que había presión. La Guerra Civil es un tema sensible, pero yo no quería hacer una película sobre la Guerra Civil, sino sobre personas. Al final lo que me parecía esencial era que, cuando terminara la película, el espectador no recordara quién era republicano o quién nacional, sino que se quedara con el asturiano, el barcelonés, el hombre que contaba chistes malos o el que se guardaba en silencio sus principios. Humanizar, trascender la ideología».

Ese afán de trascender no estuvo exento de dudas. «Por supuesto que temí que me acusaran de blanquear a alguno de los dos bandos. Pero si entraba en ese terreno la película se perdía. No quería hacer discursos políticos ni situarme en un lado u otro. Lo he evitado deliberadamente porque no quería que alguien pensara que blanqueo a unos o que ataco a otros. Aparquemos nuestras diferencias e intentemos convivir. Aunque no estemos de acuerdo, tenemos que vivir en el mismo mundo».

El propio título, 'La tregua', funciona como declaración de intenciones. «La reconciliación de la que habla la película es la que permite el humanismo. El cine que me interesa es alguien mirando a otra persona, no a una bandera. Esa mirada es lo que construye la tregua«, reflexiona Vivas.

Piper y Herrán: dar cuerpo a la tregua

Para encarnar esa tensión, Vivas eligió a Arón Piper y Miguel Herrán, dos actores que han crecido con personajes en series como 'Élite' o 'La casa de papel', pero que aquí asumen un reto mayor: dar carne y hueso a enemigos irreconciliables condenados a la convivencia. «Había mucha emoción y también mucha responsabilidad», admite Piper. «Cuando cuentas algo que vivió otra gente, no quieres fallarles. No solo se trata de interpretar bien, sino de honrar lo que pasó. Estás trabajando sobre una historia que no merece ser olvidada».

Herrán confiesa que la magnitud del horror le sobrecogió: «Estás en un decorado, con un vestuario, fingiendo hambre. Pero había momentos en que me preguntaba: si yo ahora lo estoy pasando mal, ¿cómo sería de verdad? Esa incertidumbre, ese no saber cuánto tiempo ibas a estar allí, no ser dueño de ti mismo... Pensarlo asusta. Te hace comprender lo que significa perder la libertad total y absoluta».

«Aquí tenemos la tendencia a tapar las partes de la historia de las que no nos sentimos orgullosos. Pero es un error», señala el actor Arón Piper

Ni Piper ni Herrán conocían la historia de los españoles en los gulags antes de enfrentarse al guion. «Yo no tenía ni idea», admite Piper. «Cuando lo descubrí, me pareció increíble que no se hablara de esto. Y me dio la sensación de que aquí tenemos la tendencia a tapar las partes de la historia de las que no nos sentimos orgullosos. Pero es un error: si maquillas el pasado o lo borras, luego no entiendes dónde estás ni hacia dónde vas».

Herrán coincide: «Hay episodios que preferimos no contar porque incomodan. Creo que uno de los mayores errores es intentar tapar o maquillar el pasado. Para entender dónde estamos, primero debemos reconocer de dónde venimos. Si borramos o suavizamos ciertos episodios de la historia para que parezca que no fueron tan duros, lo único que conseguimos es crear confusión en las nuevas generaciones: no entienden por qué estamos en esta situación ni hacia dónde podemos ir».

Un rodaje con exigencia física

El rodaje, que se prolongó durante meses en Vitoria, fue tan exigente como la historia que retrataba. «El frío no se puede interpretar», dice Vivas. «Así que sumergimos a los actores en agua helada, los metimos en barro de madrugada, rodamos bajo lluvia real y lluvia falsa. Queríamos que el espectador sintiera esa dureza en la piel».

Para Piper, la experiencia fue agotadora pero enriquecedora: «Eran días muy monótonos, siempre en la misma localización, bajo la lluvia. Era como entrar cada mañana en un campo de prisioneros real. A nivel psicológico te afectaba, porque llegaba un momento en que de verdad sentías el encierro». Herrán lo vivió de forma aún más personal: «Yo soy muy familiar. Estar tanto tiempo lejos de mi hija, de mi gente, me descoloca. Llega un punto en que piensas: '¿Qué hago aquí tan lejos de casa?' El parón de Navidad me salvó. Pero ese malestar emocional también lo volcamos en la película. Era parte de lo que sentían nuestros personajes».

Esa dureza compartida, tanto en lo físico como en lo emocional, acabó convirtiéndose en un motor creativo: el cansancio, la distancia y la sensación de encierro no solo marcaron la experiencia del rodaje, sino que se transformaron en una verdad tangible en pantalla. Esa vivencia común permitió que el peso de la historia se sintiera más allá de los uniformes o de las consignas, y que los actores pudieran transmitir, con autenticidad, el pulso humano que late bajo cualquier ideología. Vivas lo resume con una frase que encierra el corazón del proyecto: «Por encima de los símbolos y las ideologías, hay individuos. Y la humanidad no se pierde aunque la política intente aplastarla».