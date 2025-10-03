Suscríbete a
'La tregua' narra la dura historia de españoles en un gulag soviético: «Cuando quitamos la ideología aparecen los seres humanos»

El director Miguel Ángel Vivas rescata la historia olvidada de republicanos y divisionarios que convivieron en un gulag soviético, interpretada por Arón Piper y Miguel Herrán, enemigos reconciliados por la supervivencia

Así se devuelve a la vida a los españoles presos en los terribles gulags de Stalin

Fotograma de 'La tregua'
Fotograma de 'La tregua' Capitol Films

Carmen Burné

La estepa helada de Kazajistán fue, durante la II Guerra Mundial, un escenario improbable donde se encontraron las dos Españas. Allí, a miles de kilómetros de Madrid, se cruzaron los destinos de republicanos formados en la URSS y de divisionarios que habían combatido junto a ... los nazis en el frente de Leningrado. Ambos acabaron prisioneros en Spassk-99, un gulag estalinista levantado en mitad de la nada, una vasta extensión de tierra yerma donde el invierno desplomaba el termómetro por debajo de los cuarenta grados bajo cero.

