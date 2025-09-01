Suscríbete a
ABC Cultural

Carla Simón: «Un psicólogo es más barato, pero el cine me ayudó a entender la vida»

La directora estrena 'Romería', su tercera película tras 'Verano, 1993' y 'Alcarràs', en la que culmina el viaje por la memoria de sus padres y su juventud

Carla Simón, Amenábar, Paul Thomas Anderson... Las películas que marcarán el nuevo curso cinematográfico

Entrevista a Carla Simon en la presentacion de 'Romeria'
Entrevista a Carla Simon en la presentacion de 'Romeria' IGNACIO GIL
Fernando Muñoz

Fernando Muñoz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Carla Simón (Barcelona, 1986) llegó al cine español como un suave torbellino, una revolución calmada que estableció una forma de hacer y de contar que, desde hace una década, muchos otros han seguido. Este viernes, con el estreno de 'Romería', cierra su «trilogía familiar», ... esa que empezó con la visita a su infancia de 'Verano, 1993', continuó con la masía ilerdense de 'Alcarràs' y clausura ahora con el viaje más profundo y emocional hasta la memoria de sus padres biológicos, a los que recoge en una juventud desbordada por las drogas y asfixiada por la presión social de aquellos años 80 en los que cada uno buscaba su libertad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app