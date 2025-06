El primer tráiler del biopic sobre Bruce Springsteen abre el debate: ¿Jeremy Allen White se le parece?

El actor Jeremy Allen White, como Bruce Springsteen en la película 'Deliver me from nowhere'

Muy bien lo tiene que hacer Jeremy Allen White para que nos lo creamos como Bruce Springsteen. Esa es, en resumen, la valoración general que se puede ver en las redes sociales tras el lanzamiento del primer tráiler de la película 'Deliver me from nowhere', que retrata la vida y milagros del 'Boss'.

El actor conocido por las series 'Shameless' y 'The Bear' (además de por su breve romance con Rosalía) no guarda demasiado parecido físico con la estrella del rock, pero sus aptitudes interpretativas podrían encajar en el papel de un músico fornido pero atormentado, todopoderoso de cara a la galería pero lleno de inseguridades en la intimidad.

El biopic de 20th Century Studios se centra en la creación de 'Nebraska' (1982), un disco de sonido acústico y lleno de una atmósfera inquietante, que marcó un momento crucial en la vida del artista y está considerada una de sus obras más memorables.

El director Scott Cooper, quien adaptó el guion basado en el libro 'Deliver Me from Nowhere' de Warren Zanes, describe así el proceso creativo: «Fue profundamente conmovedor, ya que me permitió adentrarme en el alma de un artista que siempre he admirado y presenciar de cerca la vulnerabilidad y fuerza detrás de su música. La experiencia se sintió como un viaje a través de la memoria, el mito y la verdad. Y, sobre todo, fue un privilegio llevar esa honestidad emocional cruda a la pantalla; hacerlo me cambió. No puedo agradecer lo suficiente a Bruce y Jon Landau por permitirme contar su historia».

La película sigue a Springsteen cuando era un joven músico en los albores de la fama mundial, tratando de reconciliar las presiones del éxito con los fantasmas de su pasado. Grabado en un viejo casete de cuatro pistas en su habitación en Nueva Jersey, 'Nebraska' refleja un periodo trascendental de su vida y está lleno de personajes perdidos en busca de una razón para creer.

El reparto incluye a Jeremy Strong como el manager y productor Jon Landau, Paul Walter Hauser como el técnico de guitarra Mike Batlan, Stephen Graham como el padre de Springsteen, Odessa Young como su interés amoroso, Gaby Hoffman como su madre, Marc Maron como Chuck Plotkin, y David Krumholtz como el ejecutivo de Columbia, Al Teller. La película está dirigida por Scott Cooper ('Crazy Heart', 'Out of the Furnace', 'Black Mass', 'Hostiles', 'Antlers', 'Los crímenes de la academia') y producida por el propio Cooper, Ellen Goldsmith-Vein, Eric Robinson y Scott Stuber, con producción ejecutiva de Tracey Landon, Jon Vein y Warren Zanes.

El primer trailer de ‘Deliver me from nowhere’ coincide con la llegada de Springsteen a España para actuar en San Sebastián, los próximos 21 y 24 de junio en el estadio de Anoeta, y con la publicación de 'Sunday Love', el último adelanto antes del lanzamiento de ‘Tracks II: The Lost Albums', la colección con siete nuevos discos inéditos, que se publica el 27 de junio en una caja de edición limitada con 9 vinilos o 7 CD. Además, se publica también ‘Lost and Found: Selections From The Lost Albums’, una selección de 20 temas en doble vinilo o CD.

‘Sunday Love’ es una muestra de lo que podremos escuchar en el álbum ‘Twilight Hours’. En este disco Springsteen explora el sonido de orquesta noir de mediados de siglo, un homenaje a los estándares del pop americano.

Escrito como un tándem con el álbum ‘Western Stars’ (2019), el propio Springsteen describe este disco como «canciones románticas, perdidas en la ciudad».‘Tracks II: The Lost Albums' completa capítulos de la dilatada carrera de Bruce Springsteen grabados entre los años 1983-2018.

Springsteen había compartido hasta la fecha cinco adelantos del total de 83 canciones de ‘The Lost Albums’: «Rain in the River» del álbum ‘Perfect World’, «Blind Spot» extraído de todo el material que no vio la luz hasta ahora del álbum ‘Streets of Philadelphia Sessions’; «Faithless», del disco homónimo, una banda sonora para una película que nunca se hizo y descrita como ‘Western espiritual’; «Repo Man» del álbum ‘Somewhere North of Nashville’ y «Adelita» de INYO, un álbum con historias fronterizas ricamente tejidas. Ahora se suma a esta lista «Sunday Love» del álbum ‘Twilight Hours’, que será el último adelanto antes de la publicación del proyecto al completo. Además, la caja incluye exploraciones lo-fi de la época entre los míticos discos «Nebraska» y «Born in the U.S.A.» en ‘LA Garage Sessions '83’.