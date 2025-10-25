Pere Portabella, una crucial constelación dentro de la historia del cine español

La figura poliédrica, política, social e intelectual, de Pere Portabella no puede soslayar, sino más bien reforzar, su faceta más brillante y constante de cineasta, en la que solo puede considerársele como uno de los hombres que más han indagado e influido en el ... camino del cine español en las últimas seis o siete décadas. Portabella se acerca a la categoría de centenario y el estreno, ahora, de un documental titulado 'Constelación Portabella' es evidentemente un homenaje a su personalidad y su obra, pero también, como subraya la constelación del título, una mirada a los patrones y figuras luminosas que componen su universo.

Uno de los puntos clave de ese universo es su labor como productor, como cineasta que ha hecho posible algunos de los títulos esenciales de la historia del cine español, como es el caso de 'Viridiana', de Buñuel; 'El cochecito', de Ferreri, o 'Los golfos', de Saura, y que protagonizó personalmente la aventura de recorrer nuevas rutas de la expresión cinematográfica y construir bulevares para un lenguaje distinto, innovador, donde solo había sendas ya muy recorridas.

Su relación con el poeta Joan Brossa, el músico Carles Santos o el pintor Joan Miró le ayudó a encontrar esa puerta por la que expresar sus inquietudes como cineasta y dirigir sus primeros trabajos en un territorio entre lo documental y lo experimental, 'No contéis con los dedos', 'Nocturno 29', con Lucía Bosé y Mario Cabré, o 'Aidez l'Espagne-Miró 1937', con una gran voluntad de encontrarle los límites a la ausencia de lo narrativo y a la presencia de lo puramente artístico, o lingüístico. Y al tiempo, hacer con Jesús Franco y Christopher Lee 'El castillo de Fu Manchú', y un año después, en 1970, uno de sus primeros títulos clave, 'Vampir, Cuadecuc', una casi insolente reconversión de la narrativa habitual en un ejercicio cinematográfico que utiliza el blanco y negro de un modo radical.

Esa radicalidad expresiva con evidentes intenciones políticas acentuadas en los últimos años del franquismo se aprecian en su mediometraje 'El sopar', de 1974, que le da voz (clandestinamente) a algunos presos políticos, y se sustancia unos años después, en 1977, con su elocuente 'Informe general sobre unas cuestiones de interés para una proyección pública', documental o reportaje sobre los políticos protagonistas del cambio de una dictadura a una democracia.

Con 'El puente de Varsovia', ya en 1990, se afianza como cineasta de vanguardia, pero que intenta conciliar la narrativa tradicional con la rupturista, con alusiones a los cambios europeos tras la caída del Muro y con la incorporación argumental de la leyenda del submarinista calcinado, cuando aparece quemado en el bosque tras ser absorbido por un hidroavión contra incendios. Y sus películas ya en el siglo XXI, como 'El silencio antes de Bach', plástica, musical, abstracta; 'Mudanza', el desalojo y el vacío en la casa/museo de la familia García Lorca, o 'El informe General II. El nuevo rapto de Europa', que ofrece cuarenta años después de su primer 'Informe' una visión política y social de un mundo atrapado en sus diversas crisis.

Toda esta trayectoria se recorre en el documental 'Constelación Portabella', dirigido por Claudio Zulian, con los testimonios y aportaciones de críticos e historiadores que han estudiado su obra a fondo, como Luis E. Parés, Esteve Riambau, Jordi Balló, Pilar Parcerisas, Ángel Quintana o Jonathan Rosenbaum, y personajes de la cultura y del arte como Teresa Grandas, Xavier Albertí o Manuel Borja Villel. Con la utilización de gran cantidad de material de archivo sobre sus películas, rodajes y apariciones públicas, además de con mucho material de entrevistas y de testimonios del propio Portabella, tanto sobre su cine como de su actividad política y social, pues, como senador de las Cortes Constituyentes Españolas, puso su firma en la Constitución de 1978.