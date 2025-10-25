Suscríbete a
ABC Cultural

Pere Portabella, una crucial constelación dentro de la historia del cine español

El estreno de un documental sobre esta figura poliédrica es un homenaje a su personalidad y su obra, pero también una mirada a los patrones y figuras luminosas que componen su universo

Pere Portabella, Giraldillo de Honor del Festival de Cine de Sevilla

El cineasta Pere Portabella
El cineasta Pere Portabella RAÚL DOBLADO
Oti Rodríguez Marchante

Oti Rodríguez Marchante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La figura poliédrica, política, social e intelectual, de Pere Portabella no puede soslayar, sino más bien reforzar, su faceta más brillante y constante de cineasta, en la que solo puede considerársele como uno de los hombres que más han indagado e influido en el ... camino del cine español en las últimas seis o siete décadas. Portabella se acerca a la categoría de centenario y el estreno, ahora, de un documental titulado 'Constelación Portabella' es evidentemente un homenaje a su personalidad y su obra, pero también, como subraya la constelación del título, una mirada a los patrones y figuras luminosas que componen su universo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app