Paolo Genovese, el rey de los 'remakes': «Hay que hacer películas sin filtros»

¿Qué pasaría si pudiéramos ver las voces de nuestra cabeza tomando las decisiones que marcarán nuestras vidas? Ellas deciden, lo echan a suertes o se traicionan unas otras por el bien, o no, de la mente a la que pertenecen. Una idea, a priori ... descabellada, que termina siendo una comedia traviesa, deliciosa y romántica. Una 'romcom' que ha conquistado los cines de Italia y que se embarca en un viaje internacional gracias a los pensamientos que llevaron a Paolo Genovese a escribir y dirigir 'LocaMente'.

En esta nueva película del director original de 'Perfectos desconocidos' –la comedia de los mil 'remakes'– se asiste a la primera cita de Piero y Lara. Dos personas que, como todo humano, quiere impresionar al otro, pero las voces de su cabeza no les dejan tranquilos. Cuatro partes –la racional, la romántica, la sexual y la loca– toman en control o dejan al más puro caos las decisiones que estos personajes toman. Genovese admite que dentro de todos hay más personalidades, pero que estas las compartimos todos, aunque en proporciones diversas. Pilar Fogliati y Edoardo Leo encabezan el reparto de esta película que busca mirar más allá de lo que vemos, que profundiza en los sentimientos y las emociones que rondan por donde solo uno puede escuchar.

Muchas veces pensamos que apagar el cerebro solucionaría muchos de los problemas del día a día, pero la realidad es que convivir con ellas hace emocionante la vida. «Todos somos frágiles, todos tenemos inseguridades, incluso si tratamos de esconderlas. Esta película no sólo representa estos momentos de debilidad sino que se convierten en un punto de fuerza para los personajes», asegura Genovese de la película más taquillera del 2024 en Italia. Más de dos millones y medio de espectadores la han cogido y convertido en suya por el equilibrio entre los comportamientos masculinos y femeninos.

«Se critican muchos comportamientos de ambos sexos», confirma el director. Son estos detalles los que han conectado a la audiencia con una comedia que no busca ser 'mainstream', pero es acogida con mucho cariño por los italianos. Y es que la idea no era romper con los estereotipos –que en palabras de Genovese son «una representación consolidada de la realidad»– sino que busca jugar con la parte menos negativa de esta palabra, simplemente, contar la realidad como es. «Para hacer una película que funcione tienes que hacerlo desde un punto de vista original, innovador, destripar estereotipos pero sin filtros, sin tapujos».

Paolo Genovese durante el rodaje de 'LocaMente'

'LocaMente' es obra de Paolo Genovese, pero ha contado con la ayuda de tres mujeres y dos hombres: es la película con más coguionistas de su carrera. El romano explica que, normalmente, contar con tantos escritores es un problema porque se puede debatir, pero al final hay que tomar una decisión de qué entra y qué no, este caso fue especial. «Todos los puntos de vista tenían cabida, se han convertido en un recurso más porque podíamos plasmar esos conflictos, esas distintas opiniones en las cabezas de los personajes».

Récord Guinness

Genovese recibió en 2016 un Récord Guinness gracias a 'Perfectos desconocidos', la película con más 'remakes' de la historia. Un hito irrepetible, o no, y es que este nuevo trabajo ya ha generado mucho interés en el mundo entero. Varios países de América, España y Francia, entre otros, han mandado solicitudes para recrear con actores de sus países esta historia. Esta película le dio un gran reconocimiento y tuvo una versión española, pero no fue muy bien recibida por su creador. Álex de la Iglesia fue el encargado de ella.

—¿Dejaría que Álex de la Iglesia volviese a hacer un remake de una de sus películas?

—No, porque su interpretación de 'Perfectos Desconocidos', en mi opinión, fue demasiado diferente de lo que era el espíritu de mi visión. Creo que, sobre todo en las comedias, deben ser extremadamente realistas, representar, aunque de manera irónica, una realidad y Álex de la Iglesia, que es un muy buen director, tiene en el surrealismo su trato. Afortunadamente el arte es extremadamente subjetivo, no hay bueno ni malo, simplemente hay un punto de vista subjetivo del autor y me gusta que este tipo de comedias sean tratadas de manera realista.

Genovese es ese director que muchos querrían ser, aunque él no se siente identificado con esta afirmación. No cree que ningún «director quiera ser otro director» porque, para él, la mejor característica de su trabajo es la fortuna de hacerlo con una visión propia y diferente. Así ha sacado adelante 'LocaMente', una comedia que intentará destronar a su hermano mayor como la comedia más conocida de su creador.