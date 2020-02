Actualizado 03/02/2020 a las 18:12

Parecía que este iba a ser el año Jennifer López. Ese en el que tras protagonizar una de las películas de la temporada, «Estafadoras de Wall Street», y pasear por las alfombras rojas de los principales festivales de cine como nominada, se redimiría de la no nominación de «El Cantante» (2006). «Tengo fe en que ocurrirá algún día, no dudo que se producirá y mientras tanto no hay que obsesionarse sobre ello», dijo entonces. Pero, en lugar de conseguirlo, revivió uno de los momentos más difíciles de su carrera como actriz al posicionarse como la ausencia más destacada de los Oscar 2020. En su lugar, aparece Kathy Bates, por su trabajo en « Richard Jewell».

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas no solo renunció a la que hubiese sido una de las protagonistas de la alfombra roja, también «rechazó» una actuación de Beyoncé al no nominar «Spirit», el tema principal de la adaptación de «El rey león». En su lugar se coló «I can't let you throw yourself away», la canción principal de «Toy Story 4».

Quien sí que cantará en la 92ª edición de los Premios Oscar es Elton John, que interpretará «Love me again» junto a Bernie Taupin. Sin embargo, el biopic del cantante no aparece en ninguna otra categoría, y eso que Taron Egerton, protagonista de «Rocketman», ganó el Globo de Oro. «Puñales por la espalda», «Ad astra», «Judy» o el último proyecto de Clint Eastwood, «Richard Jewell», son otros de los títulos que prometían ser grandes protagonistas de la gran noche del cine, pero se quedaron en «nada» consiguiendo solo una nominación cada una.

«Bombshell» tampoco ha conseguido el número de menciones que se esperaba, pero la película de Jay Roach sí que se ha colado en dos de las categorías más importantes: Mejor actriz, gracias a la actuación de Charlize Theron; y a Mejor actriz de reparto, con la de Margot Robbie.

La otra gran olvidada de los Oscar 2020, con permiso de JLo, es «Frozen 2». La secuela de la que fuera la película más taquillera de animación (título que ostenta ahora ella) se ha quedado fuera de la quiniela a Mejor película de animación; aunque sí que ha conseguido un guiño con su nominación a la Mejor Canción Original para «Into the Unknown». En su lugar, la Academia seleccionó a tres películas poco reconocidas por la taquilla: «Klaus», «I Lost My Body» y «Missing Link» (que sorprendentemente ganó el Globo de Oro equivalente). Completan la lista «Toy Story 4» y «Cómo entrenar a tu dragón 3».

«Joker» ha elevado a las películas de superhéroes al máximo nivel académico. El filme en el que el villano de Gotham, interpretado por Joaquin Phoenix, baja a los infiernos se ha hecho con once nominaciones, entre las que destacan Mejor película y Mejor actor. Entre carcajada y carcajada de este peculiar payaso, los académicos parecen haberse olvidado del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) al que solo han mencionado en una ocasión. «Vengadores: Endgame» aparece en la categoría de Mejor efectos visuales.

Sorpresas

No todo son malas noticias. Las nominaciones de los premios de la Academia de Cine de Hollywood siempre guardan un hueco para la sorpresa. Intérpretes que se cuelan de imprevisto entre los elegidos o películas que a priori son «poco académicas» que terminan formando parte de las mejores películas del año. Este año no ha sido la excepción. Y si ha habido una película que se ha ganado el título de «sorpresa» de los Oscar 2020 ha sido «Parásitos». El filme de Bong Joon-Ho ha obtenido un total de seis nominaciones (pese a mantener el espíritu surcoreano y el idioma en cada secuencia).

Los académicos parecen haber superado la barrera de los subtítulos, pero habrá que esperar hasta la celebración de los Oscar 2020 para ver si finalmente es así. El año pasado «Cold War» protagonizó una situación parecida, que hacía pensar que estas diferencias ya estaban superadas al obtener con tres nominaciones –mejor director, fotografía y película extranjera–; sin embargo, Pawel Pawlikowski y su equipo se regresaron de vacío a Polonia. ¿Le ocurrirá lo mismo a Bong Joon-Ho?

«Jojo Rabbit» fue la otra gran sorpresa de la jornada pese a que ya se había colado en dos de las categorías de los Globos de Oro, la de Mejor película (de comedia) y Mejor actor de comedia, con Roman Griffin Davis. Pero, esta vez, la adaptación de Taika Waititi se ha hecho con seis nominaciones, entre las que destacan Mejor película, guion adaptado y actriz de reparto, para Scarlett Johansson, quien también aparece como nominada a Mejor actriz por su interpretación en «Historia de un matrimonio».

«Le Mans '66» también acumuló más nominaciones de las que cualquier entendido hubiera apostado. La película que relata la pericia de Carroll Shelby y su conductor británico Ken Miles tiene cuatro menciones, entre ellas a Mejor película.