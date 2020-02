La renuncia de Kevin Hart a presentar la ceremonia de los Oscar 2019 tras su polémico tuit homófobo despertó el temor ante la que, se pensó, sería una gala desastrosa sin que alguien llevara la voz cantante. La sorpresa fue mayúscula cuando los datos de audiencia demostraron que, sin presentador, los premios habían gustado más que en los cinco años anteriores, en los que Jimmy Kimmel, Chris Rock, Ellen DeGeneres y Neil Patrick Harris habían tomado la batuta. Los Oscar habían perdido uno de sus sellos de identidad, pero, con todo, habían cautivado a la audiencia que durante el lustro anterior abandonó la emisión de la cadena americana ABC por, entre otras razones, la duración de la ceremonia, la poca afinidad con las películas nominadas o el sesgo político.

Por segundo año consecutivo, los premios más importantes del cine se entregarán sin un maestro de ceremonias que llegue al Dolby Theathre con su retahíla de chistes más o menos hirientes en el bolsillo, algo que sí ocurrió en la gala de los Globos de Oro del pasado enero, en la que el siempre polémico Ricky Gervais aderezó con su humor siempre incorrecto los premios que la prensa extranjera otorga a lo mejor del cine y las series. Entre los dardos del creador de «The Office» destacaron varios, como el dirigido al CEO de Apple al hablar de las fábricas de la compañía en China: «Una compañía que tiene fábricas en China. Hablan de “despertar”, pero si ISIS creara una plataforma de streaming estarían llamando a su agente ahora mismo».

De los presentadores antes mencionados quizá el más cercano a Gervais en los últimos años ha sido el cómico Chris Rock, en cuya ceremonia destacaron las puyas a Will Smith, su mujer Jada Pinkett o a la propia industria del cine y su, según dijo, racismo manifiesto: «Entregarán el siguiente premio Emily Blunt y alguien todavía más blanca: Charlize Theron».

Que los Oscar 2019 superaran a los de Jimmy Kimmel no era un reto complicado. El presentador registró en 2018 el dato más bajo de la historia de los premios, con una caída de un 19% respecto al año anterior. Precisamente el hecho de que la primera ceremonia sin presentador reflotara lo que parecía un hundimiento sin remedio fue lo que llevó a ABC, canal que retransmite la gala, a evitar que volviera a producirse el conocido como «desastre Kimmel»: «Déjenme que confirme ahora, junto con la Academia, que no habrá un presentador tradicional este año», dijo en enero la presidenta de la cadena, Karey Bruke. Quizá parte de la «culpa» de los buenos datos de audiencia la tuvieron también Lady Gaga, Bradley Cooper y ese íntimo «Shallow» al piano que despertó al público y, de paso, los rumores sobre una posible relación tras el remake.

Aunque es cierto que la gala de los Oscar 2020 tiene visos de hacerse más ligera también lo es que este año, como sucedió el anterior, el espectador perderá la oportunidad de vivir magníficos momentos que otros presentadores nos han regalado a lo largo de la historia de los premios. Aunque, como en todo, es cuestión de gustos, aquí van algunos :

— La apertura de los Oscar 2009 con Hugh Jackman «improvisando» un musical lowcost:

— La entrada de Whoope Golberg en 1999:

— Billy Crystal, presentador en nueve ocasiones:

— Un monólogo como Dios manda del gran Steve Martin:

— La comedia blanca, poco hiriente y no por ello peor de Ellen DeGeneres:

Tenga o no presentador, lo que verdaderamente puede marcar el triunfo o fracaso de una ceremonia de los Premios Oscar es la calidad de las anécdotas que en ella ocurran. Por ejemplo, ¿quién recuera si Jimmy Kimmel presentó con mayor o menor tino la gala de 2017? El rostro importante aquella noche no fue el del showman americano sino el de Warren Beatty dándole a Faye Dunaway el sobre equivocado para que fuera ella quien entregara el premio a Mejor Película a «La la land» en lugar de a «Moonlight»:

