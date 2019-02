Actualizado 24/02/2019 a las 01:18

El actor estadounidense Rami Malek (Los Ángeles, California, 1981) va directo al Oscar gracias a su inolvid1able interpretación del líder de Queen, Freddie Mercury. «Bohemian Rhapsody», biopic del genial artista, consiguió, contra todo pronóstico, colarse en las nominaciones a Mejor Película y Rami Malek figura como favorito para ganar la estatuilla al Mejor Actor frente a grandes intérpretes como Christian Bale o Viggo Mortensen. Como actor, Malek solía crear sus personajes de dentro hacia fuera; sin embargo, para meterse en la piel de Mercury lo primero que hizo fue conseguir adaptar su físico al del legendario líder de Queen.

P - Su caracterización es impresionante.

R - He visto cada vídeo que existe de Freddie Mercury. He estudiado su personalidad como un fan, me he metido de lleno en su vida. Para mí, es un icono, un dios del rock. Hizo lo que quiso en el escenario y he intentado capturar su esencia.

P - Un Globo de Oro, una nominación al Oscar...

R - Es surrealista, ¿verdad? Yo también lo creo. Tener la oportunidad de ser Freddie Mercury es el logro personal más importante de mi carrera. Estoy muy agradecido a Queen por acompañarme en esta aventura, por permitirme ser Mercury.

P - ¿Cómo construyó el personaje?

R - En un principio, me fijé en su familia, en su estructura facial, en los movimientos de todos ellos. Luego, su trabajo, sus entrevistas, la evolución de su físico. Los golpes que da en el concierto de «Live Aid» surgen de los años en los que estuvo boxeando en el colegio. Hubo momentos, no lo voy a negar, en los que me sentí inseguro, porque no sabía si estaba logrando el resultado que esperaban de mí. Cuando te ofrecen una oportunidad como esta, meditas la oferta y asumes los riesgos antes de aceptarla. Obviamente, fue una decisión complicada por el peso del personaje. Estamos hablando de Freddie Mercury, por Dios. Un tipo icónico y revolucionario. He intentado captar su esencia, no imitarle. Nadie puede ser él, sino una versión de él. Esa fue mi actitud al meterme en el papel

P - Se ha hablado mucho de Bryan Singer y la polémica por las acusaciones de abuso sexual, que llevaron a los Bafta a retirar su nominación a mejor director...

R - Lo único que hemos querido hacer con este filme es celebrar y conmemorar a Freddie Mercury. Fue una maravilla, único, y nada ni nadie iba a comprometer nuestra entrega para celebrarle como merece.

P - Está claro que Freddie Mercury le cambió...

R - Me transformó poderosamente. Existe una imagen errónea de mí por los personajes que he interpretado hasta ahora. Piense que en «Mr. Robot» doy vida a un hombre profundamente aislado de la sociedad en la que vive y con una ansiedad patológica. No soy necesariamente como él. Es cierto que me identifico con él, igual que hay aspectos de Freddie Mercury que también comparto. Uno puede ver a este hombre salir al escenario con sus músicos y juntos formar una superbanda de rock. Son iconos de la música pop, dioses. Freddie era capaz de sujetar con la palma de su mano a todo el público de un concierto. Pero yo he intentado encontrar su humanidad, identificándome con su estatus de inmigrante, peleando por descubrir su identidad y transformar todo ese bello tumulto interior en su entrega a los demás como artista.

P - ¿Cuesta desprenderse de su personalidad?

R - Muchísimo. Yo no quería despedirme de él. Soy fan y vivir dentro de su música ha sido un ejercicio de admiración, de sentirme único, de ser una figura inalcanzable. Siento mucha admiración y respeto por el personaje y, aunque ha sido un alivio terminar, también siento la amargura de la despedida. Me quedo con el tesoro de haber tenido la oportunidad de interpretarlo. Ese sentimiento me acompañará siempre.

P - Hubo un poco de drama durante el rodaje, ya que Singer fue reemplazado por Dexter Fletcher. ¿Influyó de alguna manera en su trabajo?

R - Hemos sido fieles al guión. Soy un actor de televisión. En la serie «Mr. Robot» tenemos un realizador para cada episodio y estoy acostumbrado a adaptarme a diferentes estilos de dirección. Eso para mí no fue raro. No me sentí frustrado por el cambio, ni creo que haya afectado de ninguna forma a mi interpretación.

P - Hablando de «Mr. Robot», su creador, Sam Esmail, acaba de anunciar la cuarta y quinta temporada de la serie.

R - Sí. Ya me había dicho que habría una cuarta y, tal vez, una quinta temporada. Falta ultimar los detalles. Estoy seguro de que el estudio está deseando que nos pongamos a rodar, pero los dos hemos tenido proyectos alternativos. Ahora mismo, ya estoy disponible para su talento.

P - ¿Nos puede adelantar algo?

R - Ya me gustaría, pero no sé nada. Sam (Esmail) me ha dado pistas, pero eso no quiere decir que sepa lo que va a pasar en la cuarta temporada. Me guardo lo que me ha dicho, porque quiero que sea toda una sorpresa. El éxito de «Mr. Robot» radica, precisamente, en el misterio que ofrece. Es un mundo que existe y en el que estamos viviendo sin darnos cuenta. Es una puerta abierta a la enorme imaginación de Sam Esmail.