Actualizado 24/02/2019 a las 14:06

No es nada habitual que un intérprete sea nominado al Oscar por su primer trabajo en cine. Pero eso, ni más ni menos, es lo que ha logrado la joven actriz Yalitza Aparicio. La mexicana, de origen indígena y que el pasado diciembre cumplió 25 años, se estrenó este pasado año en el cine –y la industria audiovisual– con «Roma», la aclamada película de Alfonso Cuarón que es una de las favoritas en los premios. Docente de profesión, Aparicio nunca antes había posado para una cámara de vídeo, pero su trabajo como Cleo a las órdenes del cineasta la ha encumbrado a un lugar en el que, a buen seguro, nunca se hubiera imaginado hace solo unos pocos meses.

La actriz centroamericana, primera indígena nominada al Oscar, es una de las candidatas al premio a Mejor Actriz, aunque lo cierto es que la competencia por el galardón es muy alta. Con la reconocida Glenn Close como gran favorita a hacerse con su primer trofeo y con rostros de tanto nombre como Olivia Colman, Lady Gaga y Melissa McCarthy en segunda línea, parece difícil que Aparicio pueda alzar la estatuilla. Pero, sobre el papel, tiene las mismas posibilidades que el resto de nominadas.

Sin embargo, en los últimos tiempos la intérprete se ha convertido en noticia no por su candidatura al Oscar, sino por los duros insultos que le han dedicado personalidades tanto de la industria como de otros sectores, que han cuestionado todos sus atributos: desde su belleza a su talento. Lo más sorprendente de todo es que gran parte de los detractores de la artista proceden de México, el país de origen de la artista, tal y como denuncia un reportaje de «BBC». «La joven es la primera indígena en la historia en ser nominada al Oscar a Mejor Actriz, pero para muchos en México este logro es lo de menos cuando tienen que decir algo sobre ella», enfatiza el reportaje. «Hablar de su trabajo en “Roma” pasa a segundo término», agrega el texto.

Varias caras conocidas de la televisión y el cine mexicano, así las cosas, han cargado con dureza contra la artista en las últimas semanas. Quizá el ataque más fuerte haya sido el del actor de telenovelas Sergio Goyri, que criticó a la Academia de Hollywood por «nominar a una "pinche india" que solo dice: Sí, señora. No, señora». Términos en los que coincide la intérprete Isaura Espinoza, que califica como «exagerada» la candidatura de Aparicio al Oscar, así como otras como Ana de la Reguera y Laura Zapata. «La suerte de la fea, la bonita la desea», dijo la segunda al referirse a la protagonista de «Roma».

Como explica el medio local «Unión Guanajauto», las «raíces indígenas y nula preparación como actriz» de la joven intérprete no ha terminado de agradar en determinados sectores de la industria mexicana, que no ven en Aparicio una «merecida» candidata al Oscar. Hace unos días, y tal y como contamos en ABC Play, la joven se defendía de las críticas en un comunicado emitido por su representante. «Estoy orgullosa de ser una mujer indígena oaxaqueña y me apena que haya personas que no sepan el significado correcto de las palabras».

Pese a ello, los ataques contra la actriz no han remitido en las últimas fechas. En especial, después de que la revista «¡Hola!» le dedicase la portada de su último número en México, en la que se aprecian varios retoques fotográficos en la imagen de la intérprete. Su tono de piel, además, se aprecia más claro, en un acto calificado en redes sociales como «racista». «La revista debería pedir una disculpa por cambiar totalmente la identidad indígena», señalaba un usuario en Instagram. «Yalitza triunfa en Hollywood y se hace alta y blanca en una semana», agregaba otro.

De un modo u otro, lo cierto es que lo sucedido con Aparicio –y con «Roma» en general– ha sido caldo de cultivo de un nuevo debate con varios frentes abiertos. El primero de ellos, la sociedad mexicana. «La película ha abierto conversación, acerca del racismo que existe en mi país y que hemos ignorado. La realidad es que el mexicano es profundamente racista», afirmó el propio Alfonso Cuarón a «ONU Noticias» en ese sentido. «Yalitza Aparicio se vuelve objeto de lo peor que tiene este país, que es una falta de conocimiento de lo que somos, de nuestra composición étnica, genética y cultural», enfatiza al respecto la sociólogo Areli Ramírez, en el citado reportaje de «BBC».