Los Oscar publican por error sus «predicciones» con los ganadores de la gala

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood se ha metido en un embrollo por Twitter que está levantando ampollas. Ha tuiteado -«por error»- una imagen con sus «predicciones» de los ganadores de los Oscar 2020. Minutos después lo ha eliminado. Pero, ¿por qué los organizadores de la gala publicarían su «predicción»?

Según el tuit eliminado, «Parásitos» levantaría el Oscar a mejor película, mejor película internacional y guion original. La favorita hasta la fecha, «1917», se conformaría con la estatuilla para Sam Mendes a mejor director.

La Academia se ha visto obligada a aclarar que se trataba de un error, aunque el revuelo ya estaba formado. «Invitamos a los fans en Twitter a hacer y compartir sus predicciones de los Oscar. Muchos de vosotros ya las tenéis. Un pequeño problema en Twitter hizo que algunas de los suyas parecieran provenir de nuestra cuenta. No lo era. Ese error ya está resuelto. Y revelaremos nuestras selecciones el domingo». Con ese mensaje trataban de calmar los ánimos ante lo que parecía una filtración involuntaria.

We invited fans on Twitter to make and share your #Oscars predictions.



A ton of you already have! 😀



A brief issue on Twitter made some of yours look like they came from our account.😳



They didn’t. This error is now resolved.



And we’ll reveal our picks on Sunday.