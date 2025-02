Brad Pitt, tras ganar el Oscar: «Creo que ha llegado el momento de desaparecer por un tiempo»

Brad Pitt, se alzó anoche con el premio Oscar a mejor actor de reparto por su papel en «Érase una vez... en Hollywood», su primera estatuilla en las categorías interpretativas de los premios de la Academia de Hollywood. Pitt derrotó en una categoría de gran nivel a los también nominados Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino y Joe Pesci.

Antes de su victoria, Pitt ya contaba con un Oscar en su vitrina, aunque en este caso como productor de «12 años de esclavitud», que se llevó el galardón a Mejor película en 2013. De las seis veces en las que había sido candidato a los Oscar, tres fueron como actor y en ninguna de ellas se llevó la estatuilla: «Doce monos», «El curioso caso de Benjamin Button» y «Moneyball».

Siempre he sido cuidadoso con mis discursos porque me ponen nervioso. En estos premios quería contar mensajes reales y trabajarlos para sentirme cómodo al decirlos. Reconozco que tengo amigos muy divertidos que me han ayudado, pero no tengo un escritor fantasma para conseguir risas. Tiene que surgir del corazón.

No puedo ni pensar ahora que tengo el Oscar en la mano. Siempre he intentado encontrar el lado familiar en la vorágine que es esta profesión. Sé que esto suena raro con la profesión que he elegido, pero hablar en público no es lo mío. Probablemente sea eso lo que recuerde de este año.

Necesitaba reinvindicar lo que ha ocurrido en EE.UU.

Estaba realmente disgustado esta semana y pienso que, cuando las cosas no se hacen bien, no hay que dejarlas pasar. Es frustrante lo que ha ocurrido en EE.UU. en los últimos tiempos y tenía la necesidad de reivindicarlo.

Me guardo eso entre mis puertas

Un viejo amigo mío, de mi pandilla. Alguien de quien dependo enormemente. Un tipo estupendo.

Tendremos esa conversación cuando cumplan los 18 años. Quiero que hagan lo que deseen, que desarrollen sus pasiones. Les guiaré en lo que pueda, aunque son ellos quienes deben probar y descubrir qué quieren hacer. Si quieren ser actores... ¿por qué no?

¡Espero que no! Espero que haya otras cosas de aquí en adelante. Ha sido muy especial recibir el reconomiento a mi trabajo y esta es una comunidad a la que amo, con amigos que he hecho a lo largo de 30 años. El Oscar significa mucho, siento una responsabilidad infinita hacia mi comunidad y, ahora, creo que ha llegado el momento de desaparecer por un tiempo.