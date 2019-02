Melissa McCarthy, una biógrafa farsante directa al Oscar

Actualizado 22/02/2019 a las 01:31

Melissa McCarthy estrena en España «¿Podrás perdonarme algún día?» horas antes de que se plante en la gala de los Oscar con serias opciones de levantar la estatuilla a mejor actriz. Sería su primer Oscar -tras perder en 2012, cuando estuvo nominada por «La boda de mi mejor amiga»- y lo lograría con un personaje basado en hechos reales tan contundente como original.

P - ¿Por qué asumió este papel?

R - Lee Israel representa a los millones de ciudadanos invisibles que nos rodean. Por eso me parece una historia bellísima que había que contar.

P - Usted ha cimentado su carrera con personajes antipáticos que, aunque del gusto del público, no caen bien...

R - Cuando moldeo un personaje me gusta pensar en seres humanos complejos, personas que no se paran a pensar en lo que otros piensan de ellos. Para mí, como actriz, es una experiencia catártica convertirme en alguien tan poderoso. En este caso, he sentido la presión de interpretar a una mujer real, porque es la primera vez que lo hago. Lee era exactamente ella, no se arruga y por eso no deja de expulsar a la gente de su vida. Me considero una actriz con suerte por interpretar a mujeres que no estamos acostumbrados a ver en pantalla.

P - Después de tanta comedia regresa al drama...

R - No creo en esas categorías. Cuando elijo interpretar un guion, no pregunto el género ni tengo una idea preconcebida de lo que busco. Yo me dejo llevar por los personajes, sin distinguir si son dramas o comedia.

P - ¿Conocía la historia de Lee Israel?

R - No, para nada. Me sorprendió e incluso me irritó un poco desconocer su vida. Yo residía en Nueva York cuando ocurrió todo.

P - Lee Israel murió hace tres años, ¿qué le diría si pudiera hablar con ella?

R - Estoy segura de que me consideraría insoportable, pero eso me pone, la verdad. No soy una mujer muy sentimental, no cargo con los personajes como tesoros. Tampoco creo que Lee sea alguien patético, es una mujer con su propia integridad, y eso era importante para ella.

P - ¿Alguna vez ha falsificado algo?

R - Más allá de las notas del colegio para mis padres, nada.

P - ¿Cómo la entendió para interpretarla?

R - Es una fanfarrona y, desde esa perspectiva, la actriz que habita en mí se enamoró de ella. Sin duda es inteligente, divertida, sabe lo que hace y lo que quiere. Pero luego surgen los desastres y todos, al final, necesitamos a alguien que nos ponga en nuestro lugar.

P - ¿Quién la pone a usted en su lugar?

R - Mi marido, sin duda.

P - ¿Tiene algo en común con ella?

R - Las dos representamos papeles en nuestra vida, aunque somos muy diferentes. No vivo protegiéndome, ni soy introvertida. Con este papel he sentido la obligación de cambiar mi forma de actuar, de crear una intimidad con el personaje, y eso supuso bajar mis defensas, mostrar a la Melissa vulnerable que se refugia en la comedia.

La Pregunta P - Lee luchó por encontrar su camino como escritora. Usted se ha convertido en alguien muy admirada. Tengo curiosidad por saber si sus sueños están a la altura de sus logros... R - Yo no sabía exactamente lo que quería. Me gustó la idea de hacer algo donde expresar mis emociones, contar historias y encontrar esa conexión visceral con la gente para hacerla reaccionar. Siempre me ha gustado contar historias y hacer reír a la gente, eso fue lo que me incitó a interpretar.

Pregunta - Pero usted creció en una granja en Illinois, se mudó a Nueva York con 20 dólares en el bolsillo y hoy es una de las actrices más importantes de Hollywood...

Respuesta - Yo tampoco me lo creo (se ríe). Vivo proyecto a proyecto y lo que he conseguido lo he hecho siendo fiel a mi misma y a un trabajo que me llena y me exige.