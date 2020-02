Antonio Banderas, convencido de no ganar: «El premio es la nominación»

Actualizado 09/02/2020 a las 03:57

Antonio Banderas puede hacer historia este domingo si ganará el Oscar como mejor actor por su papel en «Dolor y Gloria» de Pedro Almodóvar. Si gana, se convertiría en el primer actor español en conseguir una estatuilla. Sin embargo, Banderas tiene claro que el favorito es Joaquin Phoenix y va tranquilo a la Ceremonia, convencido de no ganar. En Los Ángeles, en el hotel Mondrian, tuvimos la oportunidad de conversar con Antonio Banderas en el encuentro que ofreció a los medios españoles.

P -¿Has escrito un discurso?

R -No tengo discurso ni nada, voy a ver quién canta, quién sale, qué bonito. Nada más.

P -¿Cómo te sentiste al estar nominado como actor de color?

R -Vamos a ver, es difícil explicar esto. En mi tierra malagueña, como en toda España, hemos sido invadidos por todo el mundo: Fenicios, Cartagineses, Griegos, tres siglos de dominación romana con dos César andaluces, después los árabes, los godos… yo que sé con quién se ha acostado mi tatarabuela. Me lo tomo a cachondeo. Ya me había pasado, porque he tenido que firmar en algún momento un documento oficial y yo ponía blanco y ellos me decían que no, que era hispano. Es una cosa muy anglosajona, no se por qué tienen que compartimentalizar tanto.

P -¿Ese es un discurso que los latinos empiezan a asumir en un intento de separar lo español de lo latino?

R -Sí, se termina contagiando. Puede ser peligroso porque puede funcionar en todas las direcciones. Hay que tener cuidado, incluso con las cosas que estoy diciendo ahora. Para vosotros que sois españoles esto no tiene ninguna carga de políticamente incorrecto, pero para otra gente sí la tiene y hay que andarse con pies de plomo.

P -Si te dieran el Oscar serias el primer actor español en ganarlo.

R -No me lo van a dar. No me parece ninguna responsabilidad porque no me lo van a dar. Está muy claro, de verdad. Si yo tuviera una posibilidad jugaría con ello, pero no. No me lo van a dar. Se lo lleva Joaquin. Es muy difícil competir contra una maquinaria tan potente. Nosotros venimos como venimos, somos una película pequeña, española. Es decir, ya la nominación me parece increíble. No por estar con un grupo de actores como los que estoy, sino por todos los que se han quedado fuera. Robert de Niro tenía un trabajo estupendo, o Christian Bale que el año pasado le dieron calabazas y para mí era mi favorito. No ha entrado Taron, que había ganado el Globo de Oro. Para mí la nominación fue una sorpresa enorme y maravillosa sobre todo por las circunstancias, que es con mi amigo Almodóvar. Piensa que yo ya no vivo aquí, donde estuve viviendo 22 años. Todo me parece muy bonito y eso me llevó. De verdad, el Oscar no me lo van a dar, pero me va a guiñar el ojo porque se da cuenta que yo ya no tengo careta y él no es de oro.

P -Hablando de estos 40 años que has trabajado con Pedro, después de tanto tiempo ¿Cuál ha sido el mayor desafío a la hora de trabajar con Almodóvar?

R -Siempre ha sido lo mismo, aunque ahora lo puedo intelectualizar más; entenderlo. Con esa intención llegué al rodaje, más que a ninguna otra. Sin traer deberes hechos desde casa. Lo más en blanco para que pudiera dibujar el retrato que quería y, por mis circunstancias personales, estaba en esa disposición.

P -Esta película nos ha dejado claro quién eres como ser humano, cuando vi a tu hija Dakota, que no tiene por qué hablar como habló de ti. Me impactó.

R -Me impactó a mí. Es muy difícil. Sin llevarlo al territorio de la emoción, me resulta muy difícil hablar de ello. No quiero estar continuamente en ese territorio. Todo lo que ha pasado con esta película ha sido muy curioso y no lo voy a entender completamente hasta que pasen algunos años. Lo he hablado con Almodóvar porque sufre algo parecido a eso. La película conecta con el público, pero la razón de por qué conecta es un misterio para mí. Lo que sí sé, es que no tiene tanto que ver con construir sino con abandonarse, la sensación de abandono con la que entré en este set fue distinta a otras que había tenido anteriormente con Pedro o sin Pedro. No sé si voy a ser capaz de repetirlo porque dependerá de los personajes que me lleguen. Muchas veces me han dicho que me paso mucho cuando actúo, va a ganar un tío que se ha pasao cuatro pueblos. No puedes ir más lejos que este tío y ahí está. Tienes que adaptarte a lo que te echen. Se ha abierto una puerta para que directores me vean en otros personajes, pero eso tardará un tiempo.

P -¿Dicen que Joker es una apología de la violencia?

R -Yo voy a defender a Joaquín porque creo que el trabajo es maravilloso. Detrás de esa máscara hay un trabajo muy serio, muy duro, muy conmovedor por momentos. Ahora, que hay majaras por ahí que se van a pintar la cara un día y hacer pupa, puede. Eso tiene que ver no tanto con el cine sino con la educación y la sociedad en la que estamos viviendo.

P -Si tienes tan claro que se lo van a dar a otro. ¿Es un alivio ir a la ceremonia en ese plan?

R -Voy encantado. Lo único que me preocupa es que esté bien «planchao» el esmoquin y de no caerme en la alfombra roja.

P -Estás nominado con un personaje español y hablando en español ¿Eso tiene un significado especial?

R -Lo tiene, sin duda. Yo los años que trabajé aquí, me sentí muy ligado a los hispanos. Como conozco cómo se cuecen las cosas, que un personaje esté nominado en su idioma, es muy importante. Hay que entender que son muchas las generaciones que han venido de países con muchos problemas; económicos, sociales, políticos y trabajan muy duro para llevar a sus hijos a universidades y esos hijos son hoy: arquitectos, médicos, abogados y todos hablan en español. De repente que el idioma de sus padres esté ahí, tiene mucho significado.

P -Este esfuerzo de la Academia por ser más diversa ¿Es real o es algo estético?

R -No es estética, es real. 1.500 nuevos miembros extranjeros son muchos. Cuidado con eso, que puede dar sorpresas porque las votaciones empiezan a abrirse. La Academia me ha propuesto ser parte de los comités que van a reclutar nuevos miembros. Yo voy a reclutar en España a quien cumpla los requisitos para entrar, aunque todavía no sé cuales son los requisitos.

P -¿Con quién vas a ir a la ceremonia?

R -Voy a ir con mi novia, mi hija y su novio, aunque ellos no pueden estar conmigo en la alfombra roja.

P -¿Ya tienes muchos proyectos?

R -Sí. Lo primero la película que voy a rodar con Penélope Cruz. Pero lo que sería histórico, y nadie espera, es que me vaya con mi compañia a hacer teatro en Broadway en español. Lo vamos a probar. Hay que hacerlo bien, tenemos la invitación del teatro Newman, que es donde se inauguró A Chorus Line, y volver 45 años después con mi compañía y en español, voy a poner el pie en agua y si está caliente, me tiro de cabeza.