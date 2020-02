Almodóvar: «No me van a dar el Oscar, pero si me lo dan lo apreciaría más que los anteriores»

Actualizado 09/02/2020 a las 06:14

Estamos a unas horas de la ceremonia de los Oscar y Pedro Almodóvar, ya curtido en Hollywood, reconoce que no se siente favorito. Ante la posibilidad de conquistar su tercer Oscar por «Dolor y Gloria», Almodóvar se muestra mentalizado para perder, aunque eso no quiere decir que no quiera ganar. Con gran sentido del humor y disfrutando de una película que le representa, por ser casi autobiográfica, Pedro disfruta de su gran momento y reconoce que si gana lo va a gozar más que en las dos ocasiones anteriores porque la edad no pasa en balde.

P -¿Cómo estás la noche antes de los Oscar?

R -Un poco cansado porque tengo problemas para dormir y con el jet lag me aumentan. Pero excitado ante lo que va a ocurrir mañana, también llevo aquí una semana y hemos hecho cosas muy interesantes.

P -¿Qué pensaste al leer que Antonio estaba nominado como actor de color?

R -Bueno… esa es una de esas cosas surrealistas que ocurren en este país. No es la única referente a las razas. Al principio me hizo gracia, después, naturalmente, me pareció una confusión horrible porque demuestra el provincianismo y la ignorancia de la persona que lo dijo. Demuestra, por mucho que hablen de diversidad, que la persona que lo dijo confundía en su mente lo latino con lo afroamericano. Yo me reí, pero me pareció una broma de muy mal gusto.

P -Con la experiencia que ya tienes, ¿Cómo encaras las posibilidades de triunfo?

R -Con menos nervios. La verdad, en esta promoción estoy mucho menos nervioso. Hay un momento, cuando dicen las cinco películas que optan al premio y escuchas tu nombre, que sí me emocionó y me pongo muy nervioso. Me pasó el otro día en los Goya. Luego se pasa, son unos segundos, tanto si te lo dan como si no te lo dan. La vida no cambia. La mía no la ha cambiado cuando he recibido dos Oscar y es bueno que no cambie. La vida se basa en otras cosas, no en premios, pero cuando oyes tu nombre y el nombre de tu película; no eres dueño de ti mismo.

P -Ya eres un director consagrado, tratándose de una película autobiográfica ¿Te haría más ilusión ganar?

R -No por eso, sino por ser una película mía. El hecho de haber sido reconocido en esta industria es bonito porque formo parte de ella. Sigo contando historias que interesan a la gente, eso es lo importante. Los premios representan, no tanto el aprecio del público, pero si te dan vigencia. Una persona como yo que lleva 40 años en este negocio es más difícil que te nominen y te den premios. Que la película haya tenido tanto éxito, a mi edad, es muy estimulante para seguir trabajando. Si me dan el Oscar el domingo, que no me lo van a dar, lo apreciaría más que el que recibí por «Todo sobre mi madre» o «Hablé con ella».

P -¿No crees que te lo vayan a dar?

R -No. Creo que hay un favorito claro que es Parásitos. Yo también fui favorito con «Mujeres al borde de un ataque de nervios» y no me lo dieron. De hecho, después de no darnos el premio, yo tuve que animar a todas las actrices en el teatro porque estaban hechas polvo. Yo lo vivo en el instante que dicen tu nombre, porque es cuando pierdes el control. Sientes una alegría tan intensa que te vuelves loco. Hay una maldición sobre el favorito y muchas veces los premios no se lo dan al favorito, ojalá que ocurra en esta ocasión. Porque el favorito es, sin duda, Parásitos. Estoy totalmente mentalizado y nunca he ido a la ceremonia con la sensación de que me van a dar el premio.

P -Desde Cannes hay un paralelismo con Parásitos ¿Qué crees que tiene esa película para ser el fenómeno en que se ha convertido?

R -Algo está cambiando en Hollywood y en el país en general con respecto al cine. Hay una mayor apertura a películas extranjeras. Este año es absolutamente excepcional que haya dos películas extranjeras, Parásitos y la nuestra, que tienen más de una nominación, además de la propia que sería la categoría internacional. Hay un paso adelante, en cuanto a la diversidad en las categorías mayores. Parásitos ha sorprendido enormemente, allí donde nosotros hemos emocionado, ellos han sorprendido enormemente y contra eso es muy difícil competir porque es un valor muy grande. A mi me gusta la película y me sorprende el fenómeno en Estados Unidos porque la va a ver el público del género de terror. A mí me gusta mucho Bong Joon Ho, pero para mí de todas sus películas mi favorita es Mother, pero me gusta mucho, no siento celos. Si fuera guapísimo y súper sexy lo tendría todo y me daría celos, pero es gordito como yo.

P -En el contexto de Hollywood hay rechazo a hablar de melancolía, de vulnerabilidad.

R -Sí. Aquí ellos hablan de súper héroes o de anti héroes y de hacer secuelas sobre ellos. Hay algo que, el otro día cenando con directores donde el anfitrión era Spielberg, estábamos un montón de directores (Bong Joon Ho, Noah Baumbach, Greta Gerwig) y me daba cuenta que cuando ellos hablaban de «originals» utilizaban el término de una forma que nosotros no utilizamos. Es casi como un género distinto, las películas que no son de héroes, superhéroes o secuelas son originales. Me daba cuenta que el cine de franquicia es lo que se entiende como cine. Cine espectacular que te va a dar la primera parte, segunda, tercera… James Bond está en la veintitantas. Me llamó mucho la atención que el lenguaje ya correspondiera con esa separación entre, no ya cine de autor, sino cine que se enfrenta a una historia por primera vez y el resto del cine que forma el cuerpo de la industria.

P -Hay presión por no mostrar tristeza por no ganar.

R -En mi caso yo tengo experiencia. Yo pondré la cara que sienta en ese momento. Voy absolutamente mentalizado, aunque hay mucha gente que me ha dicho que me ha votado. La suerte está echada y tengo absolutamente digerido que va a ganar Bong Joon Ho. Creo que no voy a tener que fingir mucho. Ellos no solo fingen que no les importa, sino que fingen alegría cuando ven ganar a la otra persona. Y no lo es.

P -Tienes discurso.

R -La verdad no lo he pensado todavía y lo quiero hacer esta tarde, porque prefiero tener pensado los temas y que voy a resaltar porque no he tenido tiempo de hacerlo. Prefiero escribirlo en español y aprendérmelo en inglés. Ponderaría que se trata de una película en español y mi madre es la lengua española, que es una lengua que aquí, como todos sabéis, se habla mucho pero donde algunos hispanos, los mexicanos, no son precisamente bienvenidos. Ponderaría que es una película española y naturalmente agradecería a las personas que la han hecho porque un director debe sentirse agradecido a los actores porque nos dan mucho más de lo que está en el contrato. Antonio pone mucho más que sus deberes contractuales. Son 45 segundos los que te dan, que yo no lo sabía en el primer Oscar y, como estoy sordo del oído derecho, yo no oía la música y no sabía que significaba que debía irme. Os acordáis de la escena, Antonio me cogió, tirando de mí, mientras yo decía la lista de santos a los que mis hermanas habían puesto velas para pedir el Oscar.