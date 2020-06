La Academia retrasa la entrega de los Oscar a abril de 2021

La Academia de Hollywood retrasa la gala de 2021 de los Oscar, prevista inicialmente para el 28 de febrero, al 25 de marzo debido a la crisis del coronavirus, la cual ha impedido que se realicen estrenos en salas de cine. Tal y como explicó el medio especializado «The Hollywood Reporter», la Junta de Gobernadores de la Academia, el órgano que rige la visión y el funcionamiento de esta institución, se reunió hoy de manera virtual para tomar una decisión sobre la 93 edición de los Oscar.

It's true! Next year's #Oscars will happen on April 25, 2021.



Here's what else you need to know:



- The eligibility period for the Oscars will be extended to February 28, 2021

- Nominations will be announced on March 15, 2021

- @AcademyMuseum will open on April 30, 2021