Contradicciones en la Academia de Hollywood: no todos querían que Will Smith abandonara la gala de los Oscar

Will Smith da una bofetada a Chris Rock

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de EE.UU. aseguró este miércoles que ha abierto un expediente a Will Smith por la bofetada que le propinó a Chris Rock en la gala de los Oscar del pasado domingo y que el actor se negó a abandonar el evento a pesar de que se lo exigieron.

La junta de gobernadores de la Academia de Hollywood se reúne cada año después de la celebración de su noche grande. Pero nunca con la celeridad de este año, apresurada por la presión pública de tratar la agresión de Smith a Rock, un cómico que era una de los presentadores de los premios y que, como en tantas otras noches como esta, soltó chistes ácidos contra los participantes en la gala. Uno de ellos fue sobre el pelo rapado de la mujer de Smith, Jada Pinkett Smith , que sufre alopecia. La broma enfureció al acto, que se fue al escenario y propinó una bofetada con la mano abierta al cómico. Después volvió a su silla y le gritó « ¡no pongas el nombre de mi mujer en tu puta boca! ».

Al principio, no estaba claro si la escena era un montaje o algo real. Pero se tardó poco en comprobar que no formaba parte del guión. Para sorpresa de muchos, Smith siguió en el Teatro Dolby como si la agresión no hubiera ocurrido. Ahora, la Academia de Hollywood asegura que forzar su salida, pero también que pudo haber hecho más.

«Las cosas ocurrieron de una manera que no pudimos prever», dijo la Academia después de la reunión. «Queremos aclarar que Smith fue requerido a abandonar la ceremonia y se negó a hacerlo , pero también reconocemos que podíamos haber gestionado la situación de manera diferente».

La Academia no dio detalles sobre qué hizo con exactitud para que el actor saliera del teatro, pero en la pausa publicitaria inmediatamente posterior al incidente se le vio hablar con otros actores que estaban sentados cerca de él, como Denzel Washington , Bradley Cooper o Tyler Perry. También se acercó hasta allí su jefa de relaciones públicas. Poco después, Smith volvió a subir al escenario, esta vez para recibir el Oscar al mejor actor. En su discurso, bañado en lágrimas de principio a fin, pidió disculpas a la Academia pero no a Rock y justificó su agresión: « El amor te hará hacer locuras ». Después se fue a celebrar el premio y se le vio bailando y cantando en una fiesta con la estatuilla en la mano. Al día siguiente, mandó un comunicado en el que volvía a pedir disculpas. Esta vez sí incluía a Rock.

Orgullo del productor de la gala

La versión de la Academia es contradictoria con una información que ayer publicaba ‘Variety’ . Según la revista estadounidense, «fuentes cercanas a la situación» aseguran que nunca le pidieron al actor de manera formal que abandonara la ceremonia. Hubo miembros de la Academia, como su presidente, David Rubin , y su consejera delegada, Dawn Hudson , que sí exigieron su salida. Una pieza clave, según ‘Variety’, fue Will Packer , el productor de la ceremonia. Packer habló con Smith tras la agresión y le dijo que él y el equipo de producción querían «de forma oficial» que se quedara. Otra fuente contradecía esta versión. Lo que sí se sabe es que Packer pareció muy satisfecho con el resultado de la gala: «Dije que no iba a ser aburrida» , bromeó en Twitter esa misma noche. En otro mensaje dijo estar «tremendamente orgulloso» de la gala, que se propuso hacer algo «diferente delante y detrás de las cámaras». «Creo que lo conseguimos», sentenció.

La reunión de la junta de gobernadores tampoco dio pistas sobre qué castigo se impondrá a Smith. Podía ser una suspensión, una expulsión -como la han sufrido, por otras razones, Harvey Weinstein , Roman Polanski o Bill Cosby - o, de forma muy improbable, la retirada del Oscar.

La catarata de reacciones provocada por el guantazo se ha mantenido durante la semana y ha provocado un cambio en la posición de la Academia de Hollywood. Mientras que tras la gala fue tibia con Smith, ayer endureció con claridad su tono: «Las acciones de Smith en la 94ª edición de los Oscar fueron un incidente profundamente ofensivo y traumático tanto en persona como por la televisión», dijo en su comunicado. «Rock, le pedimos disculpas por lo que tuvo que pasar en el escenario y le agradecemos por su resistencia en ese momento. También pedimos disculpas a nuestros nominados, invitados y televidentes por lo que ocurrió en lo que debería haber sido una celebración».

La próxima ocasión en la que la Academia de Hollywood tratará el asunto será en la junta de gobernadores del próximo 18 de abril. Smith tendrá la posibilidad de enviar un escrito para explicar lo ocurrido.

Rock, por su parte, volvió a subirse a los escenarios en una actuación en Boston el miércoles por la noche, en la que reconoció que todavía está «procesando lo ocurrido» .