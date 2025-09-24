'La voz de Hind' recibe una ovación de 7 minutos y alienta una multitudinaria manifestación en San Sebastián

'La voz de Hind' heló la tarde del martes en San Sebastián, cuando se proyectó ante la prensa y la crítica; y encendió la indignación el miércoles, cuando se enseñó al público. Siete minutos de ovación en el Teatro Victoria Eugenia, con los actores protagonistas en pie y visiblemente emocionados, y miles de personas esperando en la calle con banderas y pañuelos palestinos para dar pie a una manifestación en la que se pedía el «fin del genocidio» contra el pueblo de Gaza. Se escucharon gritos pidiendo el boicot a Israel y algunos alentaron a una nueva intifada con cánticos durante la marcha, que contó con la presencia del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y del director del Festival, José Luis Rebordinos.

'La voz de Hind' narra lo vivido en un centro de coordinación de la Media Luna Roja en Cisjordania tras recibir la llamada de una niña de 6 años atrapada en un coche que acaba de recibir los disparos de un tanque del Ejército de Israel. Las grabaciones reales de esa llamada son el hilo conductor de la trama, en el que la rabia de los coperantes se mezcla con la desesperación de la pequeña Hind, que cuenta a través del teléfono que tiene mucho miedo porque se está haciendo de noche y los seis familiares que le acompañaban en ese coche están «durmiendo» después de recibir los impactos de bala.

Tras la emoción, los dos actores protagonistas, Motaz Malhees y Saja Kilani, presentes en el teatro Victoria Eugenia, han dado las gracias en español a tanto en el interior del teatro como en las puertas. La mayoría del público asistente a la proyección ha gritado en varias ocasiones «Viva Palestina Libre», según informa Europa Press, que ha accedido a la proyección.

En la puerta los esperaban algunos cineastas españoles, como Julio Medem, además de los distribuidores de la película y de personajes como Fermín Muguruza, que se desplazó al centro de la pancarta justo en el momento en el que la prensa gráfica se disponía a retratar la cabecera de la manifestación con un gran «SOS Gaza» y cientos de banderas de Palestina.

Agradecidos a España

Los actores fueron recibidos con aplausos a su entrada al Teatro Victoria Eugenia. Ambos han acudido vestidos de negros, él con una chapa de la bandera palestina y ella con la pegatina 'Genocidio Stop'. Antes de comenzar el visionado de 'La voz de Hind', los actores han agradecido la acogida del público español. «Es un honor estar aquí por primera vez en San Sebastián. Están siendo unas horas muy emocionantes. La voz de Hind nunca tenía que haber sido silenciada», ha señalado, según EP. Por su parte, su compañero ha recalcado que España es «el país más valiente» y ha dado las gracias por lo que se está haciendo en apoyo a Palestina. «Cuidar vuestros corazones y difundir la palabra de la película», ha demandado.

Al término de la película, el ministro Urtasun ha asegurado a los medios de comunicación que 'La voz de Hind' es una película «muy difícil de ver» y a la vez es «extremadamente necesaria». «Es una película con una fuerza impresionante y un auténtico ejemplo de cómo la cultura puede denunciar lo que es, sin duda, la mayor atrocidad que se está produciendo en el siglo XXI», ha afirmado.

«Uno sale de la película sin palabras. Hemos salido todos muy tocados. Es muy dura de ver, muy muy dura, pero es tan dura de ver como necesaria», ha insistido. En este sentido, ha criticado el «genocidio», el cual ha señalado que es «totalmente abominable», y ha felicitado a la directora Kaouther Ben Hania y a los actores protagonistas por su «compromiso». Además, ha querido tener un recuerdo para Hind y para su familia. «Quiero aprovechar en nombre del Gobierno para mandarle un abrazo de solidaridad y quiero también aprovechar esta ocasión para decir que el pueblo palestino cuenta con el apoyo y el cariño del gobierno de España y que no vamos a parar hasta que este genocidio se termine de una vez», ha remarcado.