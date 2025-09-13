La vida personal de Julio Peña, Cervantes en 'El Cautivo' de Amenábar: su edad, su relación con Aitana y en qué películas y series ha participado

Llega a las salas de cine una de las películas más esperadas del año. Este viernes 12 de septiembre se estrena 'El Cautivo', la nueva producción de Alejandro Amenábar sobre la juventud de Miguel de Cervantes y sus cinco años de encarcelamiento en Argel.

Se trata de un largometraje que, incluso antes de ver la luz, ha generado un intenso debate, especialme por la cuestión de si el autor de 'El Quijote' era homosexual o no. Oti Rodríguez Marchante, crítico de ABC, escribe en este diario que este asunto «no se descifra», pero «probablemente ocupará el centro de interés de los espectadores». En cualquier caso, el experto considera que el director español, que colecciona en sus vitrinas un Oscar y varios Premios Goya, ha realizado un proyecto «hermoso, aventurero, más cálido de lo habitual en él y con un punto de controversia que nunca se le puede reprochar a un autor».

Sobre si el filme es un éxito o no, todavía hay que esperar un poco. No obstante, podemos ir conociendo otros detalles que giran en torno a este trabajo como, por ejemplo, los actores y actrices que forman parte del reparto. Uno de ellos es Julio Peña Fernández, quien da vida al escritor. Pero, ¿quién es este joven intérprete? Repasamos su lado profesional y personal.

Quién es Julio Peña, Cervantes en 'El Cautivo', la nueva película de Amenábar

Julio Peña es un actor español que, a pesar de su corta edad (25 años), cuenta con una envidiable trayectoria en el mundo de la interpretación.

Uno de sus primeros trabajos fue interpretar a Manuel Gutiérrez en la serie 'Bia' de Disney Channel Latinoamérica. También ha salido en películas como 'A través de mi ventana' (2022), 'A través del mar (2023) y 'A través de tu mirada' (2024), además de en la serie 'Berlín' (2023), el 'spin-off' de 'La casa de papel'.

Y no solo eso. El vasco se ha subido al escenario en más de una ocasión. Algunas de las obras de teatro en las que ha actuado son 'The Nightmare Before Christmas' (2012), 'Miles gloriosus' (2013), 'Spamalot' (2014), 'Mamma Mia!' (2015) y 'Los Pelópidas' (2016).

Ahora, Julio se enfrenta a uno de los retos más importantes de su carrera. Y es que Amenábar ha confiado en él para ponerse en la piel de Cervantes en 'El Cautivo'.

Julio Peña y Clara Galle, ¿algo más que compañeros de profesión?

Julio Peña y Clara Galle coincidieron en el rodaje de las películas originales de Netflix 'A través de mi ventana', 'A través del mar' y 'A través de tu mirada'. Él hace de Ares y ella de Raquel, quienes comienzan una relación llena de amor, pero también de celos y dificultades.

La complicidad entre ambos protagonistas era muy evidente. Por ello, los espectadores llegaron a pensar que esa química había traspasado la pantalla y eran pareja de verdad. No obstante, los dos siempre han dicho que se llevan bien y son muy amigos.

Su relación con Aitana

Tanto Julio Peña como Aitana son artistas. Aunque él es actor y ella cantante, hay un proyecto en común que les une. El 17 de septiembre de 2021, la extriunfita lanzó 'Berlín', una canción que habla sobre las relaciones a distancia.

Los dos salen en el videoclip del tema e interpretan a una pareja que, a pesar del cariño que se tiene, la cosa no va del todo bien.

Además, en el vídeo se puede ver como Julio y Aitana se dan besos y se introducen por completo en el papel. No obstante, este acercamiento se quedó ahí y no ha pasado nada entre ellos fuera del ámbito profesional.​