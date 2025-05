'Thunderbolts', los antihéroes de Marvel que luchan contra sus propios demonios

En un hotel en Londres, durante una conversación con ABC, el director Jake Schreier reflexiona sobre el verdadero corazón de su nueva película para Marvel. No habla de explosiones ni de superpoderes. Habla de personas rotas, de heridas abiertas y de la difícil tarea de recomenzar. «Nuestra visión era sutilmente distinta de otras películas sobre grupos de inadaptados. Personajes como John Walker o Alexi fueron alguna vez superestrellas; no eran desadaptados, eran campeones. Pero las cosas no salieron bien, todo se vino abajo. Así que la pregunta es: ¿qué haces después de eso? ¿Te hundes aún más en el aislamiento y la vergüenza, o puedes salir de ahí a través de la conexión con otros que han vivido algo parecido? Y a través de esa conexión, ¿puedes llegar a ser algo más grande como grupo que como individuos aislados?», plantea el director.

De esa idea nace 'Thunderbolts' el nuevo gran estreno del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), que está en los cines españoles desde este 30 de abril, una película que reúne a un grupo de anti héroes disfuncionales: Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster y John Walker. Todos ellos, atrapados en una trampa mortal, deben emprender una misión desesperada que los obliga no sólo a pelear por sus vidas y por las de otros, sino también a enfrentarse a los rincones más oscuros de sus propias mentes.

Basada en el cómic de 1997, 'Thunderbolts' es la culminación de años de construcción dentro del MCU, con antecedentes en títulos como 'Capitán América: Civil War' o 'Black Widow'. Esta vez, sin embargo, el foco está, además de en los superpoderes, en las emociones humanas. Así, el filme combina secuencias de acción potentes con una profunda carga emocional. «Fue lo que pusimos en el tablero», revela Schreier, que «es una película de 'bing' y 'bang emocional'». El objetivo era que cada golpe y cada explosión tuvieran peso visual y emocional, apoyados en interpretaciones reales y conmovedoras de un elenco de lujo. «Cuando tienes actores así, sientes una gran responsabilidad de darles material a la altura de su talento. Son increíbles, están muy comprometidos con sus personajes, y ya sea en escenas cómicas o de acción, siempre dan todo de sí», afirma el director.

Al frente del reparto brilla Florence Pugh, quien vuelve como Yelena Belova. «Cuando piensas en películas de superhéroes, estás constantemente imaginando personajes con increíbles poderes que pueden hacer cosas asombrosas todo el tiempo», explica Pugh. «Creo que es valiente que Marvel haya empezado a explorar el funcionamiento interno de los personajes y ver por lo que tienen que pasar para estar en su punto… Es interesante ver lo que esa presión hace en tu cerebro y cómo los afecta internamente, porque al final del día, son sólo personas que resultan tener superpoderes».

El humor, pese a la oscuridad del relato, también tiene un espacio importante. Para Schreier, era fundamental encontrar el balance. «Yo mismo he pasado por muchas de las luchas internas que viven los personajes en la película. Y conozco a muchas personas que son muy graciosas, y que también han lidiado con momentos oscuros. La vida tiene humor, incluso en la oscuridad. Si hubiéramos explorado sólo el dolor, no habría sido honesto», reflexiona.

Rodada principalmente en Atlanta, la película apostó por un enfoque visual más físico, real y palpable, recurriendo a sets como el OXE Vault, donde se grabaron algunas de las batallas más impresionantes. «Queríamos un look duro, visceral, palpable», comenta Schreier, que marcó esto con su sello personal. «He tenido muchos momentos en los que las cosas no salieron como esperaba. Y he vivido esos 'bucles de pensamiento' negativos, en los que te quedas atrapado, dándole vueltas a lo mismo. Salir de esos momentos solo es muy difícil. Pero cuando te encuentras con alguien, como un amigo, puedes salir de ese ciclo. Sin los demás, es muy difícil. Ese es uno de los temas que exploramos en la película», confiesa con sinceridad.

Y es que la idea de la soledad, y de cómo combatirla, recorre toda la historia. «Creo que el mensaje de la película es que no tenemos por qué estar solos», afirma Schreier. Para él, la conexión humana no solo es importante, sino esencial para romper con los ciclos de autodestrucción y vergüenza que acechan a los personajes.

Dirigir una producción de esta magnitud dentro de Marvel también supuso para Schreier un desafío personal. Incluso confiesa que se sintió intimidado al tener entre manos un mega proyecto del que además los apasionados fans son una parte fundamental. «Creo que para hacer este trabajo tiene que haber cierta cantidad de ignorancia voluntaria de las propias deficiencias. Tienes que participar un poco en la auto mitología, fingir que puedes hacer cosas que no estás realmente seguro de que puedes hacer, hasta que lo logras», admite.

Y en este caso, le encantó el resultado. «Cuando ves los créditos de la película, y ves todos esos nombres que pasan rápidamente, sé lo que cada uno hizo. Y es increíble pensar en todo el trabajo que hay detrás», asegura el director, a quien su amiga Grace Yun, diseñadora de producción, le recordaba: «'Asegúrate de apreciar esto, puede que nunca volvamos a tener un equipo tan bueno'. Fue algo muy especial».

Todo ese equipo se apuntó al desafío que tuvieron desde el primer día. «Kevin (se refiere a Kevin Feige, presidente de Marvel Studios y arquitecto del Marvel MCU), dijo: 'Hagan algo diferente'», recuerda el director, que asegura que 'Thunderbolts' ofrece lo mejor del MCU a través de una vía alternativa: un viaje de acción, dolor, humor y esperanza que se atreve a mirar hacia afuera tanto como hacia adentro.

