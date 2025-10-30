El terror llena los cines: películas para pasar miedo en Halloween pegado a una butaca

Los cines se preparan para vivir uno de sus fines de semana más esperado: Halloween. Por culpa de la influencia americana, la cartelera se llena de historias de terror 'made in Hollywood'... Y más allá. Porque el 31 de octubre ya se ha consolidado ... como la época de los sustos. Al menos, en la cultura del entretenimiento.

'Together': miedo físico y mental

Una de las películas de terror más originales de los últimos años. 'Together', además de dar entre miedo y asco, da también para pensar sobre las relaciones tóxicas y las parejas pegajosas. Una pareja con problemas en su relación se muda al campo, donde descubren una cueva con una fuerza sobrenatural. Al beber agua de la cueva, comienzan a experimentar transformaciones físicas y emocionales que reflejan su codependencia

'Together' Dirigida por Michael Shanks y protagonizada por Alison Brie, Dave Franco, Damon Herriman, Sunny S. Walia, Jack Kenny ...

'Esa cosa con alas'

Benedict Cumberbatch protagoniza la adaptación del libro de Max Porter. Un drama psicológico sobre la familia en la que el protagonista está luchando por procesar la repentina e inesperada muerte de su esposa. El joven padre pierde el control de la realidad cuando una presencia aparentemente maligna comienza a acecharle desde los oscuros recovecos del apartamento que comparte con sus dos hijos pequeños.

'Esa cosa con alas' Dirigida por Dylan Southern y protagonizada por Benedict Cumberbatch, Richard Boxall, Henry Boxall, Eric Lampaert, Sam Spruell ...

'Black Phone 2'

La productora Blumhouse, responsable de los últimos éxitos en el género del terror, vuelve a los cines de España con la secuela de 'Black Phone'. Se cumplen cuatro años desde que Finn, un niño de 13 años, mató al hombre que le había secuestrado, convirtiéndose en el único superviviente de El Captor. Pero el mal trasciende la muerte… y el teléfono suena de nuevo. Ethan Hawke, nominado a cuatro Oscar, vuelve a encarnar el papel más siniestro de toda su carrera, El Captor, que quiere vengarse de Finn (Mason Thames) desde la tumba y escoge como objetivo a Gwen (Madeleine McGraw), su hermana pequeña. Finn, que ya ha cumplido 17 años, sigue luchando para adaptarse a la vida después de su cautiverio. Gwen, una adolescente de 15 años con mucho carácter, empieza a recibir llamadas de un teléfono negro en sueños, acompañadas de inquietantes visiones de algo o alguien acechando a tres chicos en el campamento de invierno de Alpine Lake. Decidida a resolver el misterio y a acabar con el tormento de su hermano, Gwen convence a Finn para ir al campamento durante una tormenta de nieve. Una vez allí descubrirá el inesperado y devastador vínculo entre El Captor y la historia de su familia. Juntos, los dos hermanos deberán enfrentarse a un asesino aún más poderoso desde la muerte y que ahora tiene una relevancia mucho más importante de lo que podían imaginar. La primera película, estrenada en 2022, fue muy aplaudida por la crítica y alcanzó una taquilla mundial de 160 millones de dólares.

'Black Phone 2' Dirigida por Scott Derrickson y protagonizada por Mason Thames, Madeleine McGraw, Ethan Hawke, Miguel Cazarez Mora, Demian Bichir

'Frankenstein'

El ganador del Oscar, Guillermo del Toro, adapta el clásico de Mary Shelley sobre Victor Frankenstein, un científico brillante pero ególatra que da vida a una criatura en un experimento monstruoso que, finalmente, conduce a la perdición tanto al creador como a su trágica creación. El reparto de Frankenstein está encabezado por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth en los icónicos papeles de Victor Frankenstein, la criatura y Elizabeth Lavenza, acompañados de Felix Kammerer, David Bradley, Lars Mikkelsen y Christian Convery, con la participación de Charles Dance y Christoph Waltz. La producción corre a cargo de Guillermo del Toro, J. Miles Dale y Scott Stuber.

'Frankenstein' Dirigida por Guillermo del Toro y protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth en los icónicos papeles de Victor Frankenstein, la criatura y Elizabeth Lavenza, acompañados de Felix Kammerer, David Bradley, Lars Mikkelsen y

'La novia cadáver'

El clásico de Tim Burton regresa a los cines por el veinte aniversario de su estreno. Un hombre pone en el dedo de una mujer muerta, como broma, un anillo de compromiso. Pero lo que no sabe el pobre mortal es que la muerta reclamará sus derechos como 'prometida'.

'La novia cadáver' Dirección. Tim Burton y Mike Johnson. Protagonizada por las voces de Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Emily Watson...

Miedo en las plataformas

Aprovechando Halloween, las plataformas destacan en sus catálogos películas y series de terror para los más acérrimos seguidores del miedo. Entre las novedades, Movistar Plus+, que apuesta por estrenar en casa 'The Monkey', una adaptación de Stephen King que recibió muy buenas críticas. En Netflix han estrenado recientemente 'Verdaderamente aterrador', un documental con entrevistas a gente que asegura haber vivido historias paranormales que les han afectado a sus vidas. En Disney+ está 'Alien: Planeta Tierra', una vuelta de tuerca al fenómeno Alien que promete seguir dando alegrías y sustos a sus seguidores. En HBO Max acaban de estrenar la serie 'It: Bienvenidos a Derry', llena de sustos, algo de gore y muchos, muchos sustos; un viaje a los orígenes del payaso más aterrador de la historia del cine.