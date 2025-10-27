Unos sacerdotes van al cine a ver 'Los domingos', la nueva pelíclula de Alauda Ruiz de Azúa, y son tajantes: «Si tenéis oportunidad...»

Este fin de semana se ha estrenado 'Los domingos', la película de Alauda Ruiz de Azúa, una película ganadora de la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián.

La directora de películas como 'Cinco Lobitos' ha vuelto a emocionar ... al gran público con un largometraje que pone al espectador frente a sus propias creencias con algo tan íntimo, pero al mismo tiempo tan comentado, como la fe.

'Los domingos' relata la historia de una joven de 17 años, interpretada por Blanca Soroa, que desea entrar en un monasterio de clausura, lo que desata un conflicto familiar. La tía de esta joven (Patricia López de Arnaiz) trata de desactivar la vocación de su sobrina a la vez que mantiene sus propios conflictos como su relación de pareja o la herencia familiar que se disputa con su hermano y padre de la aspirante a monja.

En la historia, la muerte de la madre y los fallidos proyectos empresariales del padre también constituyen el marco de una familia tradicional de clase media sorprendida por la noticia.

Unos sacerdotes van a ver 'Los Domingos' y dicen qué les ha parecido

La película, por el propio tema en torno al que gira, ha suscitado interés en ateos y creyentes y también un debate o una reflexión sobre la vocación, especialmente cuando esta llega a una edad tan temprana.

Entre quienes han visto la película también se encuentran sacerdotes y algunos de ellos han opinado a través de sus redes sociales sobre qué les ha parecido. Uno de ellos es Antonio Francisco Bohórquez, quien a través de su cuenta en 'X' ha animado a sus seguidores a ir al cine: «Si tenéis la oportunidad no dejéis de ir a ver la película 'Los domingos'».

Si tenéis oportunidad no dejéis de ir a ver la película "Los domingos". pic.twitter.com/oXz41KqzXV — P. Antonio Fco. Bohórquez SJ (@AFBohorquez) October 26, 2025

Otro caso es el de Pablo d'Ors, escritor y sacerdote. En la misma red social ha recomendado «vivamente» ver la proyección de Alauda Ruiz de Azúa. «Es la historia de una llamada a la vida contemplativa y de las diferentes actitudes que algo así suscita», resume.

D'Ors, además, fue invitado al preestreno. Este religioso describe el ambiente de la sala como un lugar en el que «se mascaba una intensidad emocional muy poco habitual» y explica que todos los asistentes salieron «conmocionados». «La gran pantalla ga contado, por fin, lo que pasa en un corazón humano cuando es tocado por Dios», cuenta.

Os recomiendo vivamente la película "Los Domingos", de Alauda Ruiz de Azúa. Es la historia de una llamada a la vida contemplativa y de las diferentes actitudes que algo así suscita. pic.twitter.com/qtmyqvDBxD — Pablo d'Ors (@pablo_dors) October 17, 2025

La película ha depertado el aplauso mayoritario del público que ya ha acudido a verla independientemente de su relación con la fe. La directora misma se ha descrito como no cretente y de educación laica, pero conocer una historia similar le hizo tratar de plasmarlo en la gran pantalla.