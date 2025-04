Rami Malek: «Nunca he tenido miedo a ser encasillado»

Hace justo una década que Rami Malek se puso una capucha y se convirtió en un justiciero informático. Entre medias, el actor ha cubierto el cupo de actores egipcios que no firmaba Oscar Isaac, se puso la máscara de villano en la última película ... del James Bond de Daniel Craig y dio vida a un físico nuclear en 'Oppenheimer'. Su filmografía parece un intento casi desesperado por huir de ese papel de 'Mr. Robot' que le dio la fama, como prueba su gran éxito mordiendo el Oscar, con bigote, camiseta de tirantes y dentadura postiza, haciendo el 'playback' a la vida de Freddie Mercury en 'Bohemian Rhapsody'. Y, sin embargo, ha sucedido lo inevitable: ha terminado volviendo a esconderse tras un ordenador para volver a revolverse contra el poder desde esa figura tan hollywoodiense del héroe inesperado.

En 'Amateur', que Malek estrena este viernes, el actor interpreta a Charlie Heller, un experto en tecnología que trabaja desde el sótano de Langley que, a causa de la sospechosa muerte de su esposa en un atentado, se revuelve contra la CIA, el orden establecido y todo lo que se interponga entre su mujer y él, que es todo. Como el Elliot Anderson de 'Mr. Robot', su personaje en este thriller dirigido por el responsable de la serie 'Slow Horses' es tímido, introvertido, un polvorín capaz de estallar si lo manipulan las manos adecuadas. «No me gustan los abogados, me gustan los personajes que le dicen la verdad al poder», explica el actor a ABC. «Me identifico con alguien que es un héroe inesperado, que puede hacer cosas extraordinarias. Me atraen esos papeles, ya sea desde el punto de vista de la tecnología, de alguien ingenioso que se carga el sistema o encuentra la forma de sortearlo para alcanzar la grandeza. Eso me inspira, así que nunca he tenido miedo a ser encasillado. Pasan demasiadas cosas conmigo para ser catalogado solo en eso», reflexiona Rami Malek en respuesta a ABC.

Dirigida por James Hawes, 'Amateur' tiene un ritmo trepidante. Es, además del clásico viaje por venganza, un thriller que pone especial atención en la relación entre

Convertido en un escuchimizado Liam Neeson a la caza de los artífices de la muerte de su mujer, Rami Malek emprende su particular venganza sin disparar ni una sola vez una pistola ni propinar un solo puñetazo. «Me pareció que interpretar este papel era algo inesperado. Creo que eso es lo que buscamos en nuestro trabajo, sorprender a los demás cada día a través de la cámara. Dudo que el mundo espere verme en este género, pero me gusta que he podido sacudirlo, darle la vuelta y mostrarle a la gente que un hombre desesperado y atrapado en una situación como la de la película es capaz de hacer daño de una manera diferente a la que estamos acostumbrados, de una forma mucho más ingeniosa», asegura el actor, a quien acompañan Laurence Fishburne y Rachel Brosnahan en 'Amateur'.

Incide Rami Malek en que su personaje no es «el típico héroe de acción» sino uno cuyo arma principal es el sufrimiento, gasolina a su vez para su desesperada cruzada, que no es otra cosa que la imposibilidad de dejar ir a su esposa fallecida. Y, sin embargo, reconoce que, en su caso, no entiende su trabajo como «una sesión de terapia». «Nunca tuve expectativas enormes con esta industria porque es muy difícil. No quiero trivializarlo y compararlo con nada más. El trabajo de todos es... Es difícil obtener un trabajo para cualquiera hoy en día, pero para mí, ser actor, siempre ha sido como una especie de descanso».