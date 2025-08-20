Quentin Tarantino anuncia su nuevo proyecto: una obra de teatro en el West End de Londres

Durante más de tres décadas, Quentin Tarantino ha sabido convertir cada una de sus decisiones creativas en un acontecimiento cultural. Desde que irrumpió en 1992 con 'Reservoir Dogs', un debut de bajo presupuesto que rápidamente se transformó en pieza de culto, como otras ... de sus obras, el director estadounidense ha construido un mito personal donde la violencia estilizada convive con diálogos inacabables, homenajes cinéfilos y una cuidadosa gestión de su propia leyenda. Una de las piedras angulares de ese relato ha sido su promesa de dirigir únicamente diez películas y retirarse en la cima al finalizar la décima. Con nueve filmes ya estrenados, porque él mismo ha insistido en que 'Kill Bill', pese a dividirse en dos volúmenes, debe considerarse una sola obra, todo el mundo esperaba con expectación el anuncio de la décima. Sin embargo, Tarantino acaba de sorprender al confirmar que lo próximo en su vida no será el cine, sino el teatro.

«La obra ya está escrita. Será lo próximo que haga», declaró en el podcast 'The Church of Tarantino', donde reveló que se encuentra preparando su primer proyecto escénico, destinado a las tablas del West End londinense. El director, de 62 años, añadió que «empezaremos a ponerlo en marcha en enero (de 2026). Es probable que me lleve un año y medio, dos años de mi vida, porque si tiene éxito, entonces tendré que hacer una gira». «Me estoy preparando para que sea un éxito», aseguró, pero añadió que «si es un fracaso», el proyecto acabará pronto.

No se trata de una decisión ligera. Tarantino explicó que trasladará su residencia a Londres para supervisar la producción. La mudanza supone interrumpir la vida que el cineasta ha llevado en los últimos años en Israel junto a su esposa, la cantante Daniella Pick y sus dos hijos de cinco y tres años. «Estoy pasándolo muy bien con mis hijos y voy a estar con mi familia el resto del año. Más adelante me mudaré a Inglaterra con ellos y comenzaré a trabajar en la obra», añadió.

El propio director admitió que su vida familiar ha pesado en este cambio de rumbo. «Me he concentrado en mi familia, más que en la próxima película, porque sería increíblemente exigente y probablemente me impediría pasar demasiado tiempo con ellos», confesó. En esa frase se percibe una diferencia respecto al Tarantino más joven, que solía hablar de sus películas como obras absolutas que exigían todo su tiempo y energía. Ahora, en esta etapa vital, el teatro aparece como una alternativa que le permite mantener su impulso creativo sin renunciar a su papel como marido y padre.

Lo más llamativo del anuncio es que la obra teatral podría convertirse, eventualmente, en su último filme. «Si fuera una obra popular, probablemente haría una película», admitió. Así, el director no cerró la puerta a que su décima obra cinematográfica nazca de este debut teatral. Cabe recordar que Tarantino decidió finalmente no rodar 'The Movie Critic', un proyecto que había despertado intensas especulaciones. «Habría sido como una secuela espiritual de 'Once Upon a Time in Hollywood', pero me di cuenta de que usaría el mismo conjunto de habilidades que en esa película», explicó, por lo que finalmente prefirió dejarlo a un lado y concentrarse en la obra de teatro.

Desde su primera película, Tarantino ha hecho de la teatralidad un recurso narrativo. 'Reservoir Dogs' es, en buena medida, una obra de cámara con personajes atrapados en un espacio único. 'The Hateful Eight', ambientada casi por completo en una cabaña, fue descrita en su momento como «un western teatralizado». Incluso 'Pulp Fiction', con sus largas secuencias de diálogo, revela una afinidad con la palabra hablada y la tensión escénica. Que su carrera desemboque ahora en el teatro no resulta tan inesperado. Más bien parece un paso lógico en un autor que siempre ha estado a medio camino entre el guionista y el dramaturgo.

El West End de Londres, destino elegido para el estreno, es uno de los escenarios más competitivos y prestigiosos del teatro mundial. Allí conviven musicales de gran formato, como 'The Lion King' o 'Wicked', con adaptaciones de éxitos cinematográficos como 'Harry Potter and the Cursed Child' o 'Back to the Future' y propuestas más arriesgadas. En este contexto, la llegada de un creador del calibre de Tarantino será un golpe de efecto para la cartelera londinense. Broadway, tradicionalmente la otra gran meca, atraviesa una etapa marcada por los costes elevados. Andrew Lloyd Webber reconoció recientemente que las producciones tienen cada vez más difícil recuperar la inversión en Nueva York: «No se puede recuperar realmente el dinero… es una persona valiente la que lleva algo a Broadway en este momento», afirmó. La elección de Londres como escenario de debut parece, por tanto, una decisión artística y estratégica. Pero del proyecto en sí se saben pocos detalles: no hay título confirmado, ni reparto, ni género. El propio Tarantino se limitó a decir que «espero que sea algo divertido».

Durante la entrevista, también se permitió participar en el eterno debate sobre cuál es su mejor obra. «Creo que 'Kill Bill' es la película para la que nací, que 'Inglourious Basterds' es mi obra maestra, pero 'Once Upon a Time in Hollywood' es mi favorita», declaró.