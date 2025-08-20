Suscríbete a
Quentin Tarantino anuncia su nuevo proyecto: una obra de teatro en el West End de Londres

El cineasta confirma que ya está escrita y que empezará su producción en enero del 2026

Los tiburones son (también) para el verano: 'Dangerous Animals'

Quentin Tarantino debutará en el teatro
Ivannia Salazar

Corresponsal en Londres

Durante más de tres décadas, Quentin Tarantino ha sabido convertir cada una de sus decisiones creativas en un acontecimiento cultural. Desde que irrumpió en 1992 con 'Reservoir Dogs', un debut de bajo presupuesto que rápidamente se transformó en pieza de culto, como otras ... de sus obras, el director estadounidense ha construido un mito personal donde la violencia estilizada convive con diálogos inacabables, homenajes cinéfilos y una cuidadosa gestión de su propia leyenda. Una de las piedras angulares de ese relato ha sido su promesa de dirigir únicamente diez películas y retirarse en la cima al finalizar la décima. Con nueve filmes ya estrenados, porque él mismo ha insistido en que 'Kill Bill', pese a dividirse en dos volúmenes, debe considerarse una sola obra, todo el mundo esperaba con expectación el anuncio de la décima. Sin embargo, Tarantino acaba de sorprender al confirmar que lo próximo en su vida no será el cine, sino el teatro.

