El Pulso de la Mostra de Venecia: entre la influencia de Netflix y el grito de Palestina

Las protestas en el Lido marcan el festival, que se niega a ser un refugio neutral ante la crisis en Gaza

'La voz de Hind', la niña palestina tiroteada por el Ejército israelí que conmueve al Festival de Venecia

Joanne Tang, protagonista de 'Girl, este jueves en Venecia
Joanne Tang, protagonista de 'Girl, este jueves en Venecia EFE
Ángel Gómez Fuentes

Ángel Gómez Fuentes

Corresponsal en Roma

La Mostra de Venecia vuelve a registrar un choque de los gigantes del cine sobre dos modelos de futuro: las salas frente a las plataformas de streaming como Netflix, un tema recurrente. La 82 edición ha sido un campo de batalla donde el arte ... y la política se han entrelazado. En el Lido, el festival llega a su recta final con la proyección este jueves de dos películas que pueden considerarse de autor. Por un lado, 'Girl', de la directora taiwanesa Shu Qi, es la historia de la joven y reservada Hsiao-lee que, en el Taiwán de 1988, conoce a la vivaz y despreocupada Li-li. Libre y sin miedo, Li-li le devuelve a Hsiao-lee las ganas de soñar y el deseo de ampliar sus horizontes. Por otro lado, en concurso se presenta otra película italiana, 'Elisa', del director Leonardo di Costanzo. Basada en una historia real, la película es un viaje por la mente de una mujer que no recuerda el crimen que cometió. Históricamente, la Mostra ha sido un bastión del cine de autor, un espacio para celebrar la maestría de directores que elevan el arte cinematográfico. Sin embargo, la presencia cada vez mayor de Netflix ha desafiado esta tradición.

