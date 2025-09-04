El Pulso de la Mostra de Venecia: entre la influencia de Netflix y el grito de Palestina

La Mostra de Venecia vuelve a registrar un choque de los gigantes del cine sobre dos modelos de futuro: las salas frente a las plataformas de streaming como Netflix, un tema recurrente. La 82 edición ha sido un campo de batalla donde el arte ... y la política se han entrelazado. En el Lido, el festival llega a su recta final con la proyección este jueves de dos películas que pueden considerarse de autor. Por un lado, 'Girl', de la directora taiwanesa Shu Qi, es la historia de la joven y reservada Hsiao-lee que, en el Taiwán de 1988, conoce a la vivaz y despreocupada Li-li. Libre y sin miedo, Li-li le devuelve a Hsiao-lee las ganas de soñar y el deseo de ampliar sus horizontes. Por otro lado, en concurso se presenta otra película italiana, 'Elisa', del director Leonardo di Costanzo. Basada en una historia real, la película es un viaje por la mente de una mujer que no recuerda el crimen que cometió. Históricamente, la Mostra ha sido un bastión del cine de autor, un espacio para celebrar la maestría de directores que elevan el arte cinematográfico. Sin embargo, la presencia cada vez mayor de Netflix ha desafiado esta tradición.

Parece claro que los gigantes del streaming están cambiando las reglas del juego. Como ha dicho el director y productor Martin Scorsese en reiteradas ocasiones, «el cine debe ser una experiencia compartida. Las plataformas ofrecen comodidad, pero las salas nos dan algo que no podemos encontrar en casa: la emoción de estar juntos en la oscuridad, viviendo la historia en tiempo real». Pero ahora esa comodidad de la que habla Scorsese hay que pagarla también.

La plataforma ha logrado que sus producciones lleguen cada vez más a grandes festivales como Venecia y Cannes. Las tres de esta plataforma presentadas a concurso están entre las más aplaudidas de la Mostra: 'A House of Dynamite' de Kathryn Bigelow, 'Frankenstein' de Guillermo del Toro y 'Bugonia' de Yorgos Lanthimos. Estos directores demuestran que las plataformas sí pueden atraer a talentos de renombre. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿es posible producir cine de autor a escala industrial sin que se diluya su esencia original?

En el debate sobre la autenticidad frente a la masificación, la directora neozelandesa Jane Campion ('El poder del perro') lo tiene claro: «Netflix no es lo que yo habría querido históricamente, pero son un poco como los Médici de nuestro tiempo». Esta declaración subraya el papel de Netflix como un mecenas moderno del cine, capaz de financiar y distribuir obras de autor que, de otro modo, podrían no encontrar espacio en el circuito cinematográfico tradicional. Pero está claro que no todo el contenido de las plataformas es cine de autor. La Mostra también abre sus puertas a producciones que demuestran el poder popular del streaming, como la serie 'El Monstruo' de Stefano Sollima, presentada este jueves en el Lido, con cuatro episodios que reconstruyen los crímenes del asesino en serie más notorio de la historia italiana, entre los años 70 y 80 en Florencia.

El cine como testigo y protesta

El cine de autor también es una herramienta de denuncia social, como demuestra el impacto de 'La voz de Hind' de la directora tunecina Kaouther Ben Hania. La película, que reconstruye con los audios reales de una niña palestina de seis años que murió atrapada en un coche tiroteado por soldados israelíes, ha sido aclamada por su audaz propuesta cinematográfica y su compromiso ético. Más allá de su valor artístico, 'La voz de Hind' ha sido un símbolo de unas protestas que han marcado el pulso del festival hasta las últimas horas. Más de 1500 directores, actores y figuras del mundo de la cultura y el entretenimiento hicieron un llamamiento público a los organizadores, instándolos a posicionarse claramente contra el «genocidio en curso en Gaza».

Ahora el grupo Venecia por Palestina ha solicitado que se realicen dos gestos simbólicos en la ceremonia de clausura del festival, el próximo sábado: Exhibir la bandera palestina junto a las del Palazzo del Cinema y que la iniciativa 'Flotilla Global Sumud' se destaque durante la ceremonia de clausura. Así, en la Mostra de Venecia 2025, el debate ya no es solo sobre cine, sino sobre su lugar en un mundo en crisis.