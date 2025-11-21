Suscríbete a
ABC Cultural

Del príncipe empalador al de las tinieblas: el mito inmortal de Drácula

El vampiro de Bram Stoker resucita en cines con una nueva versión dirigida por el francés Luc Besson

La desconocida y erótica película del Drácula español

Caleb Landry Jones como Drácula en la versión del vampiro de Luc Besson
Caleb Landry Jones como Drácula en la versión del vampiro de Luc Besson
Lucía Cabanelas

Lucía Cabanelas

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El hombre que inspiró a Drácula no fue un conde sino un príncipe y, en lugar de absorber hasta la última gota de sangre, disfrutaba derramándola. Litros y litros de este líquido escarlata corrieron por Valaquia del mismo modo que la tinta hizo lo ... propio con su mito después de que el escritor irlandés Bram Stoker, a partir de la historia de Vlad Tepes 'El Empalador' y del nombre del padre de este sádico heredero del sur de Rumanía, creara al vampiro más famoso de la literatura y el cine al más puro estilo del doctor Frankenstein: un poco de la historia del enemigo otomano, aficionado a torturar a sus enemigos clavándolos en picas, un poco de leyenda popular y algo de ese miedo intrínseco de los humanos a la muerte, o a perdurar en la vida condenado, y a la enfermedad, que arrebata el alma a sus víctimas igual que los afilados colmillos de este ser sobrenatural besan los cuellos siempre desnudos, como esperando.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Lucía Cabanelas

Periodista cultural especializada en cine y series. Autora de libros sobre cine clásico en la Editorial Notorious. En ABC desde 2013.

Lucía Cabanelas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app