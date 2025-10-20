Suscríbete a
Los Premios Platino crecen con doce nuevos premios y anuncian su sede para la edición de 2026

Los premios de la industria del audiovisual iberoamericano se celebrarán el 9 de mayo en Xcaret, Riviera Maya (México)

Treinta y seis galardones iluminarán el talento iberoamericano en una ceremonia renovada que promete ser más participativa e innovadora

Sofía Vergara, en la gala de los Premios Platino 2025 celebrada en Madrid
F. Muñoz

MADRID

Los Premios Platino celebrarán su próxima gala el 9 de mayo en Xcaret, Riviera Maya (México), en una edición para la que se han ampliado las categorías tanto en largometrajes como en series para «ofrecer una representación más amplia de los profesionales que hacen posible ... cada producción». Además, sus organizadores, EGEDA y FIPCA, junto con el apoyo de FIACINE (Federación de Academias del Cine Iberoamericano), han anunciado que en la ceremonia de 2026 se estrenará un formato más dinámico y participativo.

