Los Premios Platino crecen con doce nuevos premios y anuncian su sede para la edición de 2026

Los Premios Platino celebrarán su próxima gala el 9 de mayo en Xcaret, Riviera Maya (México), en una edición para la que se han ampliado las categorías tanto en largometrajes como en series para «ofrecer una representación más amplia de los profesionales que hacen posible ... cada producción». Además, sus organizadores, EGEDA y FIPCA, junto con el apoyo de FIACINE (Federación de Academias del Cine Iberoamericano), han anunciado que en la ceremonia de 2026 se estrenará un formato más dinámico y participativo.

En el ámbito cinematográfico, la nueva edición incorporará tres reconocimientos que ponen en valor disciplinas esenciales para la creación audiovisual: el Premio Platino al Mejor Diseño de Vestuario, el Premio Platino a los Mejores Efectos Especiales y el Premio Platino al Mejor Maquillaje y Peluquería. Por su parte, las series verán ampliado su espectro de galardones con la incorporación de nuevas distinciones que abarcan aspectos tanto técnicos como artísticos. Entre ellas se encuentran los reconocimientos a la Mejor Serie de larga duración —para aquellas con más de 26 capítulos—, a la Mejor Música Original, a las mejores direcciones de Montaje, Arte, Fotografía y Sonido, así como los premios al Mejor Diseño de Vestuario, a los Mejores Efectos Especiales y al Mejor Maquillaje y Peluquería en miniserie o teleserie.

Con esta ampliación, los Premio Platino refuerzan «su compromiso con la promoción y el reconocimiento de todas las áreas que intervienen en la creación audiovisual, desde las más visibles hasta aquellas que, desde la técnica y el arte, contribuyen de manera decisiva a la excelencia de las producciones iberoamericanas».

Gala Platino: Nuevo formato

En coherencia con los acuerdos establecidos con las cadenas que retransmiten la ceremonia, la organización ha diseñado un nuevo esquema de celebración que busca optimizar la estructura del evento y potenciar su atractivo televisivo. La entrega de los premios se desarrollará en dos eventos complementarios. Por un lado, la gala televisada reunirá las categorías: Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Mejor Película Documental, Mejor Película de Animación, Mejor Comedia, Mejor Ópera Prima, Mejor Dirección, Mejor Guion, las interpretaciones femeninas y masculinas en cine y series, la Mejor Miniserie o Teleserie de Ficción o Documental, Mejor Creador en Miniserie o Teleserie, Mejor Serie de larga duración y el Premio de Honor del Cine Iberoamericano.

Por otro, el resto de las categorías serán anunciadas previamente a la Gala en un formato que se desarrollará en los próximos meses dando el protagonismo y reconocimiento a los ganadores.

Este nuevo formato permitirá reducir la duración de la ceremonia a aproximadamente dos horas —en lugar de las casi tres actuales—, adaptándose a un formato televisivo ameno y dinámico sin renunciar a la visibilidad ni al protagonismo de ninguno de los profesionales reconocidos. En total, se entregarán 36 premios que abarcan todas las áreas del audiovisual iberoamericano, desde las categorías creativas hasta las técnicas.

Platino mira al futuro

Con esta renovación, los Premios PLATINO reafirman su propósito de celebrar el talento, la creatividad y la diversidad de la industria iberoamericana, al tiempo que se adaptan a las nuevas dinámicas televisivas y a los estándares internacionales de las retransmisiones en directo.

En los próximos días, la organización hará públicas las bases oficiales y las fechas del proceso de selección de esta nueva edición. La XIII edición de los Premios PLATINO es posible gracias al apoyo de Quintana Roo, Riviera Maya y Grupo XCARET, así como de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.

Los Premios PLATINO son promovidos por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) y FIPCA (Federación Iberoamericana de Producción Cinematográfica y Audiovisual), en colaboración con FIACINE (Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas). Además, cuentan con el respaldo de ONU Turismo, las Academias e Institutos de Cine iberoamericanos, WAWA e ICAA, así como con la colaboración de patrocinadores como AIE, Telemundo, Universo, TNT y HBOMAX.