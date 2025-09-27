Cualquier película española es favorita para ganar la Concha de Oro

Después de mirar atentamente la lista de las películas que compiten por la Concha de Oro, uno llega a la conclusión de que el único modo de que el premio no lo gane una película española es que el jurado se ponga boca abajo a ... deliberar sobre ello. Tienen cuatro para elegir, 'Los milagros', 'Maspalomas', 'Historias del buen valle' y 'Los Tigres', aunque hay un par de motivos que pueden truncar esa expectativa: el primero de ellos es endémico de este festival, y es lo bien que se suelen equivocar sus jurados para 'tirar' un Palmarés, que se diría que lo hacen con un cubilete y unos dados; y el segundo es coyuntural, que en las dos ediciones anteriores ya ganó la Concha de Oro una película española.

El jurado lo preside Juan Antonio Bayona, director de mucho prestigio internacional y aparentemente hombre sensato; con él están dos directoras, Laura Carreira y Gia Coppola; dos actrices, Zhou Dongyu y Lali Espósito; un actor, Mark Strong, y una productora, Anne-Dominique Toussaint. Dos hombres, cinco mujeres y cada uno de ellos de una nacionalidad distinta. ¿Se puede interpretar algo de todo esto?, pues, si uno no es tonto del todo, no se puede sacar ninguna conclusión válida, o confesable.

Una película tan excelente y espiritual y equilibrada como 'Los domingos', un retrato de las últimas palpitaciones de un modo de vida como en 'Historias del buen valle', un asunto tan puntiagudo como la homosexualidad, la vejez y la soledad en 'Maspalomas', o una aventura exterior y una desventura interior como en 'Los Tigres'… Eso es lo que la razón o los colores cercanos empujan a considerarlas más favoritas que al resto; y también hay un motivo: el festival elige lo mejor del menú cinematográfico español del año (porque puede) y no elige lo mejor del panorama internacional (porque no puede: hay otros festivales que se lo meriendan antes).

Cine argentino

Pero que no nos cieguen los colores, hay un buen cine argentino que ha venido a esta edición y que no sería un disparate que se le premiara. 'Las corrientes', 'Belén' y '27 noches' tienen materiales muy distintos dentro que justificarían esta decisión del jurado. Las actrices Marilú Marini o Isabel Aimé González Sola componen personajes para ganar el premio de interpretación; como también lo hacen Blanca Soroa y Patricia López Arnaiz. El actor de 'Maspalomas', José Ramón Soroiz, o el monumental Russell Crowe (improbable, pero justo) podrían igualmente estar en ese premio.

Aunque, por supuesto, cualquier extravagancia es todavía, por tradición, la opción favorita para llevarse la Concha de Oro.