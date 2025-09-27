Suscríbete a
festival de San Sebastián

Cualquier película española es favorita para ganar la Concha de Oro

Tienen opciones 'Los milagros', 'Historias del buen valle', 'Los Tigres' y 'Maspalomas'

¡Qué escándalo, en el cine se miente!

Los miembros del jurado oficial de la 73 edición del Festival Internacional de cine de San Sebastián EFE
Oti Rodríguez Marchante

San Sebastián

Después de mirar atentamente la lista de las películas que compiten por la Concha de Oro, uno llega a la conclusión de que el único modo de que el premio no lo gane una película española es que el jurado se ponga boca abajo a ... deliberar sobre ello. Tienen cuatro para elegir, 'Los milagros', 'Maspalomas', 'Historias del buen valle' y 'Los Tigres', aunque hay un par de motivos que pueden truncar esa expectativa: el primero de ellos es endémico de este festival, y es lo bien que se suelen equivocar sus jurados para 'tirar' un Palmarés, que se diría que lo hacen con un cubilete y unos dados; y el segundo es coyuntural, que en las dos ediciones anteriores ya ganó la Concha de Oro una película española.

