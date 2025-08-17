Pedro Ruiz va al cine a ver 'Materialistas' y opina sin tapujos sobre la película de Pedro Pascal: «Dentro de su comercialidad...»

Acudir al cine es uno de los pasatiempos favoritos de muchos españoles durante los meses más cálidos del año. La gran pantalla se ha convertido en un lugar para evadirse de las altas temperaturas exteriores, a la vez que disfrutamos de los grandes estrenos que podemos encontrar durante estos días en las salas de nuestro país.

Entre las últimas que han visto la luz en las últimas semanas, hay opciones para todos los gustos. Los que quieran risas podrán disfrutar de 'Los Muértimer', una de las últimas comedias españolas; los aficionados a las películas de suspense se asustarán con 'Weapons'; y para los más nostálgicos, 'Ponte en mi lugar de nuevo', la segunda parte de la mítica cinta de Disney protagonizada por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan.

Sin embargo, si hay una que ha destacado desde que se estrenara el pasado 14 de agosto, esa es 'Materialistas'. La cinta, escrita y dirigida por Celine Song, quien fuera nominada al Oscar al mejor guion original por 'Vidas Pasadas', cuenta con un elenco de ensueño al alcance de pocos proyectos. Pedro Pascal, Dakota Johnson y Chris Evans, tres actores de renombre en Hollywood, se han puesto al frente de los papeles protagónicos de este drama romántico que aborda un triángulo amoroso ambientado en el contexto de la cultura de citas.

La trama sigue a Lucy (Dakota Johnson), una casamentera que trabaja en una empresa de citas de élite, donde une a solteros con su pareja perfecta. Ella misma parece tener muy claras las cosas: busca un hombre que le haga la vida más fácil económicamente hablando. Todo cambia cuando se ve abocada a una complicada situación con dos hombres: Harry (Pedro Pascal), un apuesto financiero multimillonario al que acaba de conocer, y su viejo amor, John (Chris Evans), un actor de poco éxito que sobrevive como puede.

La opinión de Pedro Ruiz sobre 'Materialistas', la última película de Pedro Pascal

La llegada de estos tres actores a la gran pantalla española ha hecho que muchos, por supuesto, acudan a disfrutar de la nueva comedia romántica de Celine Song. Uno de los últimos en hacerlo ha sido Pedro Ruiz, todo un amante de los largometrajes, que aprovechó hace unos días para disfrutar de 'Materialistas' en una de las salas de nuestro país.

Ha sido él mismo quien ha contado su experiencia después de disfrutar de la producción protagonizada por Pedro Pascal, una de las que más expectación ha generado en los últimos meses. En su cuenta de X (antes Twitter), el presentador de televisión ha querido dar sus primeras impresiones.

«Dentro de su comercialidad, me entretuvo ver 'Materialistas'», ha comenzado explicando en sus redes sociales, asegurando que disfrutó de las casi dos horas de metraje de la película recientemente estrenada en nuestro país.

Dentro de su comercialidad me entretuvo ver MATERIALISTAS. La situación inicial es de relaciones plastificadas pero tiene algún diálogo ocurrente. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) August 16, 2025

El actor ha recordado a sus seguidores que, aunque la película sigue una situación inicial «de relaciones plastificadas», el guion consigue que su argumento acabe teniendo sentido. Algo que, según parece mostrar, ha hecho de ella una buena opción entre las disponible en la cartelera de este verano. «Tiene algún diálogo ocurrente», ha asegurado Pedro Ruiz.