Pedro Ruiz va al cine a ver 'Una batalla tras otra' y opina sin filtros sobre la película de Leonardo DiCaprio: «Estuve a punto de irme»

Leonardo DiCaprio ha vuelto a la gran pantalla por la puerta grande casi dos años después del lanzamiento de 'Los asesinos de la luna'. Lo ha hecho con una de las películas más esperadas del año, 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another' en inglés), dirigida por uno de los grandes cineastas de Hollywood, el californiano Paul Thomas Anderson, conocido por cintas como 'Licorice Pizza', 'Magnolia', 'There Will Be Blood' o 'El hilo invisible'.

Inspirada en la novela 'Vineland', de Thomas Pynchon, el reputado actor encarna a Bob, antiguo miembro de un grupo revolucionario cuya vida da un giro cuando su hija de 16 años, Willa (Chase Infiniti), se convierte en el objetivo de un peligroso enemigo de su pasado, el coronel Lockjaw (Sean Penn). Desesperado por evitar que este les separe, Bob se ve obligado a confrontar viejas heridas y a recurrir a sus antiguos compañeros de milicia para tratar de rescatarla de las garras de este hombre.

En la película de Paul Thomas Anderson, que entremezcla comedia negra, acción y thriller en sus casi tres horas de metraje, se abordan temas tan actuales como la inmigración masiva, el radicalismo activista, la represión estatal o el racismo sistemático. Un trama que, por supuesto, ha metido tanto a DiCaprio como al director estadounidense o secundarios como Sean Penn y Benicio del Toro en las quinielas para los premios Oscar, colocándoles entre los favoritos para levantar el prestigioso galardón.

Como era de esperar, 'Una batalla tras otra' también ha llegado arrasando a las taquillas de nuestro país. Tras su primer fin de semana en los cines españoles, la cinta estadounidense se ha convertido en la más taquillera del momento, acumulando una recaudación de 906.000 euros. Unas cifras que se suman a los casi 48 millones de euros que ha contabilizado a nivel internacional, según Box Office Mojo.

Desde que se estrenara el pasado 26 de septiembre, cerca de 118 mil espectadores han acudido a las salas de nuestro país para disfrutar de este nuevo proyecto de Leonardo DiCaprio. Uno de los múltiples cinéfilos que ha aprovechado este lanzamiento para regresar al cine ha sido el actor y presentador Pedro Ruiz, todo un amante del séptimo arte, habituado a disfrutar de la gran pantalla siempre que puede.

El barcelonés ha aprovechado su tirón en X (antes Twitter) para dar su más sincera opinión sobre la cinta dirigida por Paul Thomas Anderson. Como bien ha dejado claro en este mensaje, el filme le ha generado sentimientos encontrados, a pesar de las buenas críticas que ha recibido por parte de los expertos.

«Vi 'Una batalla tras otra', película de más de dos horas. En los primeros 30 minutos estuve a punto de irme», ha asegurado en sus redes sociales, explicando que esta primera parte contenía «violencia muy rebelde», algo que al presentador no le gustó en exceso.

Vi UNA BATALLA TRAS OTRA, película de más de dos horas. En los primeros 30 minutos estuve a punto de irme. Violencia muy rebelde. Pero luego, los giros de guión y los actores me fueron ganando. Te gustará más o menos, pero no es un trabajo menor. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) October 2, 2025

Aún así, Pedro Ruiz ha insistido en que hizo bien en no hacer caso a esas sensaciones iniciales, dejando claro que la película fue mejorando con el paso del tiempo. «Luego, los giros de guion y los actores me fueron ganando», ha justificado.

Aunque ha preferido no entrar en detalles sobre si le acabó sorprendiendo, sí ha dejado claro que es una cinta que no dejará indiferente a nadie, alabando la labor cinematográfica de su director y sus protagonistas. «Te gustará más o menos, pero no es un trabajo menor», ha sentenciado el intérprete catalán.