Las ocho películas que ver en Movistar Plus+ tras terminar 'La Mesías', la serie de Los Javis

No hace falta ser adivino para saber que 'La Mesías' estará en todas las listas de las mejores series del año. Movistar Plus+ estrena este jueves 16 de noviembre el séptimo y último capítulo de la serie creada por Javier Ambrossi y Javier Calvo, o sea, Los Javis.

Caerán mejor o peor este dúo creativo, pero es innegable que no tienen serie mala: 'Paquita Salas', 'Veneno', 'Cardo'. Tampoco película mala: 'La llamada'. Quieren ahora ir a por la segunda. Cuentan ellos que, tras el éxito de 'Veneno' en Atresplayer (un proyecto que, al parecer, rechazó Netflix), les llamaron de Hollywood. Para una de superhéroes. Ni caso. Se quedaron en España. En Movistar Plus+.

Seis meses duró el rodaje de 'La Mesías' con Macarena García ('La Otra Mirada') y Roger Casamajor como dos hermanos distanciados que retoman el contacto tras ver un videoclip de sus hermanas menores, integrantes de una banda de música que recuerda a Flos Mariae. A una de ellas le interpreta Amaia, la ganadora de 'Operación triunfo 2017'. Ana Rujas, Lola Dueñas y Carmen Machi interpretan a la madre.

Disponibles en Movistar Plus+ Las ocho películas que inspiraron a Los Javis para 'La Mesías' El espíritu de la colmena

Mommy

Erin Brockovich

Incendies

El sabor de las cerezas

Apocalypse Now

Un asunto de familia

Clímax

Los Javis han demostrado tener buen ojo para las historias que cuentan y en la elección de sus intérpretes, noveles y veteranos, y no esconden sus influencias como creadores. 'La Mesías' no ha sido una excepción. Uno de los documentales basados en crímenes reales que les hicieron pensar en esta historia sobre sectas fue 'Wild Wild Country' (Netflix). Hay más inspiraciones, como el documental 'The Wolfpack', sobre siete hermanos encerrados en un apartamento de Nueva York que aprenden cómo es el mundo exterior a través de las películas, y el Caso Turpin.

Bodas Reales La Mesías Movistar Plus+

«Queríamos hacer una película que fuera como de cine clásico. Como las películas de Víctor Erice, especialmente 'El espíritu de la colmena' (1973) en la que Ana Torrent se quedaba obnubilada viendo 'Frankenstein' y esa relación con el cine y los niños es muy importante en el capítulo tres. También películas como 'Los Santos Inocentes' (1984) y todas las películas de casas de campo españolas clásicas, pero también el cine de Alice Rohrwacher: las películas como 'El país de las maravillas' (2014) o 'Lazzaro Felice' (2018), que cuentan la ruralidad desde un punto de vista muy realista, pero también con un toque mágico. En 'El país de las maravillas', Monica Bellucci salía vestida de Virgen y se recreaba un plató de televisión en medio del campo o las niñas cantaban en un granero una canción pop italiana. Cómo lo pop está presente dentro de esas casas que casi puedes oler. Ese campo. También nos vimos todo el cine de Reygadas o Lucrecia Martel, con esa sensación de que está a punto de suceder una catástrofe, como toda la catástrofe que tiene 'La Ciénaga' (2001). Curiosamente, cuando Enric sale al exterior nos inspiramos mucho en 'Donnie Darko' (2001), donde cae un motor de avión encima de la habitación de una niña y en este caso cae un árbol… Y llegamos al mundo de los musicales, que es muy importante en esta serie. Tanto el cine como los musicales. Cuando Enric baila por las paredes del cuarto del castigo es un claro homenaje a la película de Fred Astaire que se llama 'Bodas Reales' (1951) en el que Fred Astaire hace un baile increíble dando vueltas bailando por las paredes y el techo de una habitación», cuentan Los Javis.

El espíritu de la colmena

El espíritu de la colmena La Mesías Movistar Plus+

Tras los dos primeros episodios de 'La Mesías', que Movistar Plus+ estrenó seguidos, el tercero transcurre en una única línea temporal y casi un único espacio, la casona donde un matrimonio cría a sus hijos en cautiverio; un retrato de la infancia (y adolescencia) en circunstancias excepcionales que, según cuentan Los Javis, nace de su fascinación por la primera película de Víctor Erice, 'El espíritu de la colmena', protagonizada por Ana Torrent cuando tenía 6 años.

Mommy

Está Pedro Almodóvar. Está François Ozon. Y está Xavier Dolan. El tercero se metió en el bolsillo a los críticos con 'Mommy', su quinto largometraje, y seguramente con esta escena en particular. En el cine de Dolan, muy dado al 'videoclip' en sus inicios, siempre hay una madre complicada (suele acompañarle la actriz Anne Dorval) y una relación maternofilial. La madre de 'Mommy' sirvió de inspiración para el personaje de Montserrat en 'La Mesías', al que interpreta Ana Rujas durante los dos primeros capítulos.

Erin Brockovich

Erin Brockovich La Mesías Movistar Plus+

La Julia Roberts de 'Erin Brockovich', la película de Steven Soderbergh sobre una mujer que se pone el mundo por montera, sirvió para constuir el personaje de Montserrat de joven, cuando decide huir de su marido y del pueblo junto a sus dos hijos menores.

Incendies

Incendies La Mesías Movistar Plus+

Denis Villeneuve (canadiense como Xavier Dolan) tampoco tiene película mala. Pero sí tiene entre su filmografía una de las películas que peor cuerpo deja, 'Incendies', adaptación de una obra de teatro sobre dos hermanos que buscan esclarecer su pasado familiar y terminan descubriendo un secreto horrible sobre su madre.

El sabor de las cerezas

Abbas Kiarostami murió en verano de 2016 y Los Javis eligen su título más famoso como inspiración para 'La Mesías' por «su manera de contar algo poético y sencillo, sus interpretaciones tan verdaderas y su emoción delicada».

Apocalypse Now

Palabras mayores porque una de las obras maestras de Francis Ford Coppola, 'Apocalypse Now', les sirvió de guía para el viaje interior del personaje de Enric, al que interpreta Roger Casamajor.

Un asunto de familia

Otro habitual de Cannes, Koreeda, es uno de los directores favoritos de Los Javis. El japonés se llamó la palma de oro gracias a 'Un asunto de familia'.

Clímax

«Esa angustia tan extrema que consigue hacerte sentir Gaspar Noé fue algo que tomamos de referente para algunas escenas de 'La Mesías'», cuentan Los Javis.