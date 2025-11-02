Suscríbete a
El obispo Munilla va al cine a ver 'Los domingos', la nueva película de Alauda Ruiz de Azúa, y es claro: «Me llama la atención...»

El sacerdote analiza el filme y da su opinión sobre la historia que cuenta en relación a la religión hoy en día

Marina Ortiz

La película 'Los domingos', dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, se ha estrenado en cines el pasado 24 de octubre, después de su triunfo el pasado mes de septiembre en el Festival de San Sebastián, donde se alzó con la Concha de Oro.

