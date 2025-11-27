«Quería que el público casi lo amara»: Russell Crowe engorda, manipula y seduce como Hermann Göring en los Juicios de Núremberg

James Vanderbilt fue cocinero antes que fraile. Sus manos han pasado por los guiones de películas como 'Zodiac', 'Basic', 'The Amazing Spider-Man', 'Megalodón'... Hasta que ahora se ha propuesto dirigir uno de sus libretos. Y la apuesta ha sido tan ... elevada como las espectativas de su apellido, Vanderbilt, que es emblema e historia de Estados Unidos, aunque James ha decidido irse lejos, a los Juicios de Núremberg, en una historia donde pone el foco en el jerarca nazi Hermann Göring y en los «héroes americanos» Douglas Kelley (el psiquiatra que determinó que los nazis estaban mentalmente aptos para ser juzgados) y Robert H. Jackson (uno de los 'promotores' del Tribunal Penal Militar Internacional).

Vanderbilt firma así 'Núremberg', que llega este viernes a los cines, en la que filma un duelo psicológico entre un orondo Russell Crowe como el nazi y un plano Rami Malek como el psiquiatra. Y los sitúa en el corazón mismo de los juicios que intentaron poner orden moral al horror absoluto. «Lo que me atrapó fue la propuesta de libro de Jack El-Hai ('El Nazi y el Psiquiatra', Editorial Planeta, en el que se basa su guion)», cuenta Vanderbilt en una entrevista con ABC el pasado Festival De San Sebastián, donde compitió en la Sección Oficial. «Nunca había oído hablar de psiquiatras del Ejército estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Y menos aún de un duelo psicológico entre un capitán de EE.UU. y Hermann Göring. Dije que sí antes de terminar de leerlo», cuenta el cineasta, que ha dedicado casi tres lustros al proyecto.

La película se aleja de los tópicos del cine de nazis para acercarse a la aventura del psiquiatra encargado de determinar si los altos jerarcas nazis podían ser juzgados. Lo que empieza como evaluación clínica termina convirtiéndose en una partida de ajedrez mortal con el número dos del Reich, un Göring carismático, manipulador y, según quienes lo trataron, «el mejor invitado a una cena que uno pudiera desear». Incluso oficiales aliados y diplomáticos extranjeros repetían la cantinela: «Hermann no es como los demás».

Por eso James Vanderbilt necesitaba a Russell Crowe. Pocos actores consiguen que el público empatice con él incluso caracterizado como responsable de un Holocausto. Crowe llena la pantalla de carisma: «Necesitaba a alguien con fuerza magnética, alguien a quien quieras querer aunque sepas que no deberías», explica Vanderbilt. «Russell tiene esa gravedad de estrella de cine de verdad, esa mezcla de empatía y poder que te hace entender por qué medio mundo cayó rendido ante Göring. Además, fue el primero que dijo sí. Un ganador del Oscar que apostó por un guion y por un director que aún no tenía nombre detrás de las cámaras. A partir de él llegó Rami, luego Michael Shannon, Richard E. Grant, John Slattery… De pronto teníamos un reparto que parecía sacado de aquellas superproducciones bélicas de los sesenta y setenta», presume Vanderbilt, elegante con su sonrisa a medio camino entre jerifalte de Hollywood y neoyorquino de la Quinta Avenida.

El director insiste en la precisión histórica, aunque reconoce las licencias inevitables cuando reduces un juicio de un año a dos horas de metraje. Göring sí hablaba inglés –hay constancia documental–, así que Crowe lo hace en la película salvo en momentos puntuales. Los discursos del tribunal son transcripciones reales, aunque el alegato inicial del fiscal Robert H. Jackson (un sobrio Michael Shannon) duraba tres horas en la realidad y aquí queda en algo más digerible. «Todo lo que pudimos, lo mantuvimos fiel», asegura Vanderbilt. «Incluso la escena del careo final entre Kelley y Göring: en la vida real duró un día entero; en la película son diecisiete minutos. Hubo quien en los pases de prueba me pidió acortarla más. Me negué. Me encanta que ahora haya espectadores que la encuentren corta».

También quiso mostrar en toda su crudeza las imágenes reales que por primera vez se proyectaron en los Jucios de Núremberg: las del mal absoluto de los campos de exterminio nazi. Durante esas escenas, que Vanderbilt lanza a la cara de los espectadores como en 1945 se lanzaron al planeta entero para abrir los ojos de lo que supuso el régimen de Hitler, no hay música ni recreaciones. «Era innegociable», dice el director. «Prohibí a los actores ver el material antes. Quería capturar su reacción auténtica el día que lo vieron por primera vez, rodeados de trescientos extras. Fue el día más duro de rodaje. No hace falta actuar cuando estás viendo aquello».

Hay escenas de 'Nuremberg' que resuenan con el presente. Vanderbilt ha dedicado trece años a la película y, de pronto, se estrena en un mundo que discute sobre si hay un genocidio en tiempo real. «Es una historia sobre elegir justicia en lugar de venganza», responde Vanderbilt con cautela. «Sobre países que acababan de salir de una guerra devastadora –y que ya empezaban a mirarse mal entre sí, estadounidenses y soviéticos– decidiendo sentar a los criminales en un banquillo en vez de fusilarlos en una cuneta. Sobre Robert Jackson, un juez del Supremo que arriesgó su carrera para crear un Derecho internacional donde no lo había». ¿Y hoy? «Es una pregunta compleja y no quiero responderla con frivolidad», elude con elegancia. «Lo que sí sé es que llevo trece años con esta película y siempre ha sido desgraciadamente actual. Ojalá no lo fuera. Mi intención nunca fue calibrarla para el mes exacto del estreno. Quiero hacer películas que se puedan revisitar dentro de diez, veinte, treinta años y sigan diciendo algo. Como decía David Fincher: 'las buenas películas hacen preguntas; las malas dan todas las respuestas'».

Y en 'Nuremberg' no hay respuestas, aunque sí héroes (casi todos americanos, solo un británico y un rumor siviético al fondo). También hay juicios, aunque el verdadero duelo se ve antes, en la celda del jerarca nazi. Después, en la Corte, como en una película de superhéroes, solo encontramos la batalla final. Porque esta 'Núremberg' es, al final, un thriller psicológico disfrazado de drama histórico, un duelo de inteligencias entre un psiquiatra que intenta comprender el mal y un monstruo capaz de seducir multitudes. Y, sobre todo, es un recordatorio incómodo: que los peores criminales de la historia no siempre llevan cuernos y cola. Porque en Núremberg se demostró que los jerarcas nazis no eran locos ni demonios con cuernos y rabo, tan solo líderes borrachos de poder danzando sobre los deseos egoístas de una sociedad que eligió, en el mejor de los casos, callar ante el más horrible crimen. Y eso, quizá, es lo que más debería asustarnos.

Un Vanderbilt obrero del cine

De familia Vanderbilt –sí, esos Vanderbilt, aunque él bromea con que «ya no queda un dólar de aquella fortuna»–, James creció rodeado de historia pero sin nadie en la industria del cine. «Para mí fue liberador entrar en un mundo donde a nadie le importaba cómo se apellidaran mis bisabuelos muertos». Así, como un trabajador del séptimo arte, fue buscando su lugar como cineasta primero como guionista y creador hasta acabar como director de esta 'Nuremberg' que ahora se estrena en cines con Russell Crowe en uno de sus mejores papeles.