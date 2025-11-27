Suscríbete a
Estreno De 'Núremberg'

«Quería que el público casi lo amara»: Russell Crowe engorda, manipula y seduce como Hermann Göring en los Juicios de Núremberg

El director James Vanderbilt estrena 'Núremberg', una película que explora el duelo psicológico entre un psiquiatra y el jerarca nazi antes de la batalla final en el banquillo de los acusados

Russell Crowe como nazi Hermann Göring en 'Nuremberg', la película de James Vanderbilt
Russell Crowe como nazi Hermann Göring en 'Nuremberg', la película de James Vanderbilt DeaPlaneta
Fernando Muñoz

James Vanderbilt fue cocinero antes que fraile. Sus manos han pasado por los guiones de películas como 'Zodiac', 'Basic', 'The Amazing Spider-Man', 'Megalodón'... Hasta que ahora se ha propuesto dirigir uno de sus libretos. Y la apuesta ha sido tan ... elevada como las espectativas de su apellido, Vanderbilt, que es emblema e historia de Estados Unidos, aunque James ha decidido irse lejos, a los Juicios de Núremberg, en una historia donde pone el foco en el jerarca nazi Hermann Göring y en los «héroes americanos» Douglas Kelley (el psiquiatra que determinó que los nazis estaban mentalmente aptos para ser juzgados) y Robert H. Jackson (uno de los 'promotores' del Tribunal Penal Militar Internacional).

