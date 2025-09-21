Netflix tiene la película más taquillera de Amenábar: una obra de arte que ganó 9 Goyas y marcó un antes y un después en el cine español

Alejandro Amenábar (Santiago de Chile, 1972) es uno de los cineastas más prestigiosos de nuestro país. Ganador de un total de 11 Premios Goya y, nada más y nada menos, que un Oscar a mejor película de habla no inglesa por 'Mar adentro', se ha hecho con el respeto de la profesión.

Desde su ópera prima, Tesis (1996), hasta la recién estrenada 'El cautivo', que trata sobre los cinco años de cautiverio en Argel de Miguel de Cervantes, Amenábar ha dirigido un total de ocho películas que han merecido, en su gran mayoría, el reconocimiento tanto del público como de la crítica.

Si bien es cierto que 'Mar adentro' es su película más premiada, es otra de sus obras maestras la que cuenta con el honor de ser una de las cintas más taquilleras del cine español, además de una de las más alabadas por la crítica internacional.

Hablamos de 'Los otros', estrenada en 2001 y considerada una de las mejores películas españolas de terror del siglo XXI. Protagonizada por la aclamada Nicole Kidman, completan el reparto Fionnula Flanagan, Christopher Eccleston, Alakina Mann y James Bentley, entre otros.

Una historia de terror rodada en inglés

'Los otros' se sitúa en el año 1945, en la Isla de Jersey. Grace vive junto a sus hijos en un aislado caserón victoriano, mientras su marido está desaparecido tras luchar en la Segunda Guerra Mundial. Los niños sufren una extraña enfermedad: no pueden recibir directamente la luz del día. Por este motivo, los tres sirvientes que comienzan a trabajar en la casa deben tenerla siempre en penumbra.

Todo estalla cuando Grace comienza a ser testigo de extraños sucesos y empieza a sospechar que la casa está plagada por espíritus. A medida que avanza la historia, se van descubriendo secretos que cambian por completo la perspectiva de la película, culminando en un giro final sorprendente.

Fotograma de 'Los otros' NETFLIX

Terror y drama confluyen en esta obra maestra de Amenábar donde destaca tanto el guion como la escenografía, además de la interpretación de su reparto, en especial, de Nicole Kidman. De hecho, la intérprete estuvo nominada a mejor actriz en los Globos de Oro.

'Los otros' es la primera película de Amenábar rodada íntegramente en inglés. El cineasta tomó esta decisión con el objetivo de que la cinta tuviera un alcance global. Y es que su película anterior, 'Abre los ojos', encandiló a Tom Cruise, que decidió hacer un remake: 'Vanilla Sky'. De esta forma, el cineasta se adelantaba a que esto sucediera de nuevo.

La película más taquillera de Amenábar

Con una recaudación de 27,2 millones de euros, 'Los otros' es la película más taquillera de Alejandro Amenábar y una de las mejor acogidas por los espectadores de la historia del cine español, tan solo por detrás de 'Ocho apellidos vascos', 'Lo imposible' y 'Ocho apellidos catalanes'.

La cinta protagonizada por Nicole Kidman supuso el primer gran éxito de una película española en el mercado internacional. Y es que consiguió recaudar casi 210 millones de dólares en todo el mundo.

Fotograma de 'Los otros' NETFLIX

En cuanto a la crítica, 'Los otros' triunfó en los Premios Goya, donde se hizo con ocho de los 15 galardones a los que optaba, incluyendo el de mejor película, mejor director, mejor guion o mejor sonido. Además, estuvo nominada al León de Oro en el Festival de Venecia.

'Los otros' desaparecerá de Netflix este día

No obstante, tan solo tienes unos días para poder disfrutar de 'Los otros' en Netflix. Y es que la película desaparecerá de la plataforma en apenas unos días. En concreto, lo hará el próximo 1 de octubre, al igual que otras cintas de Amenábar como 'Tesis' (1996), 'Abre los ojos' (1997) y 'Mar adentro' (2004).

Además, la plataforma dejará de ofrecer en su catálogo otros títulos muy reconocidos del cine español. Este es el caso de 'Amanece, que no es poco', 'La lengua de las mariposas', 'Los santos inocentes', 'AzulOscuroCasiNegro' o 'Truman'.