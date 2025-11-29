Muere Tom Stoppard, guionista de 'Brazil' y ganador de un Oscar por 'Shakespeare enamorado'

El guionista y dramaturgo checo Tom Stoppard ha fallecido este sábado a los 88 años, según informa la BBC. Afincado en Inglaterra desde que huyó de Checoslovaquia con 9 años durante la Segunda Guerra Mundial, Stoppard (nacido como Tomáš Sträussler) alcanzó gran prestigio gracias ... a su carrera en el teatro inglés, en el que escribió obras como 'Rosencrantz y Guildenstern han muerto', 'Farsas', 'Arcadia' o 'Rock 'n' Roll'.

Sin embargo, su carrera alcanzó fama internacional cuando probó suerte con el séptimo arte, coescribiendo en 1985 el guion del clásico de Terry Gilliam 'Brazil', por el que estuvo nominado al premio Oscar. Este galardón lo ganaría 13 años después por el libreto de 'Shakespeare enamorado' ('Shakespeare in Love'). También ganó cinco premios Tony, el Oso de Plata del Festival de Berlín y el León de Oro del Festival de Venecia.

Además, también adaptó varias novelas al cine, como 'La casa Rusia', de John le Carré; 'El imperio del sol', de J. G. Ballard; o 'Anna Karenina', de León Tolstói. También ha colaborado -sin figurar en los créditos- en los guiones de éxitos de taquilla como 'Sleepy Hollow', 'Indiana Jones y la última cruzada' o 'Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith'.

Las obras de Stoppard trataron temas tan variados como el judaísmo, el comunismo soviético, la ética periodística, el adulterio o el deporte. En el cine, optó por dramas decimonónicos o historias bélicas, más allá de la excepción de 'Brazil', una película inclasificable (¿ciencia-ficción distópica? ¿una sátira surrealista? ¿neo-noir, cyberpunk?).