Muere el cineasta Lee Tamahori, director de la película de James Bond 'Muere otro día', a los 75 años

El director de cine Lee Tamahori en una imagen de archivo
El director de cine Lee Tamahori en una imagen de archivo IMDb

Lee Tamahori, el director neozelandés responsable del aclamado drama 'Once Were Warriors' y de 'Muere otro día', una de las películas de la saga James Bond que protagonizó Pierce Brosnan, ha muerto a los 75 años.

Ha sido la familia del cineasta ... la que ha anunciado a los medios de comunicación que ha fallecido tras una batalla contra la enfermedad de Parkinson. «Su legado perdura con sus whanau, sus mokopuna, todos los profesionales a los que inspiró, los límites que rompió y las historias que contó con su mirada de genio y su honesto corazón», señala el comunicado recogido por la emisora pública RNZ.

