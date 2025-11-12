Suscríbete a
Muere a los 92 años Tatsuya Nakadai, el actor japonés aclamado por Kobayashi y Kurosawa

Nakadai saltó a la fama en Japón y a nivel internacional gracias al director Masaki Kobayashi, quien lo eligió para su épica trilogía antibélica 'La condición humana'

El actor japonés de teatro y cine Tatsuya Nakadai
ABC

El actor japonés de teatro y cine Tatsuya Nakadai, que protagonizó una serie de películas de Akira Kurosawa, entre ellas 'Ran', ha fallecido a los 92 años, según informó este martes su escuela de interpretación.

Nakadai saltó a la fama en Japón ... y a nivel internacional gracias al director Masaki Kobayashi, quien lo eligió para su épica trilogía antibélica 'La condición humana' de finales de los años 50 y principios de los 60. Su escuela de interpretación, Mumeijuku, no reveló cuándo falleció Nakadai ni dio más detalles.

