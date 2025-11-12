Muere a los 92 años Tatsuya Nakadai, el actor japonés aclamado por Kobayashi y Kurosawa

El actor japonés de teatro y cine Tatsuya Nakadai, que protagonizó una serie de películas de Akira Kurosawa, entre ellas 'Ran', ha fallecido a los 92 años, según informó este martes su escuela de interpretación.

Nakadai saltó a la fama en Japón ... y a nivel internacional gracias al director Masaki Kobayashi, quien lo eligió para su épica trilogía antibélica 'La condición humana' de finales de los años 50 y principios de los 60. Su escuela de interpretación, Mumeijuku, no reveló cuándo falleció Nakadai ni dio más detalles.

Nakadai tuvo un papel secundario en el clásico de Kurosawa de 1954 'Los siete samuráis', pero más tarde sustituyó efectivamente a Toshiro Mifune como protagonista habitual del famoso director después de que Mifune tomara su propio camino. Fue el protagonista principal de 'Kagemusha' (1980), de Kurosawa, que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes. El actor también interpretó al condenado señor de la guerra que divide su reino entre sus hijos en 'Ran', la película de Kurosawa de 1985 basada en la obra de Shakespeare 'El rey Lear'. Nakadai también protagonizó la película de samuráis de Kurosawa de 1961 'Yojimbo', junto a Mifune, y trabajó con otros directores, como Hiroshi Teshigahara y Kon Ichikawa. En 1975 fundó Mumeijuku, una escuela privada de interpretación y compañía teatral, junto con su difunta esposa, la actriz Yasuko Miyazaki, para formar a actores más jóvenes.

