Muere a los 81 años el actor alemán Udo Kier: protagonizó más de 200 películas, entre ellas 'Carne para Frankenstein'

El intérprete colaboró con figuras como Madonna, Andy Warhol o Lars von Trier

El actor alemán Udo Kier
El actor alemán Udo Kier efe

D.S.

El actor alemán Udo Kier ha fallecido a los 81 años, según ha confirmado su propia mujer Delbert McBride en la revista 'Variety' este domingo. El intérprete apareció en más de 250 películas, colaboró con figuras como Madonna, Andy Warhol o Lars ... von Trier y llegó a convertirse en los pocos artistas alemanes que tenían regularmente un papel en Hollywood.

