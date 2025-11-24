Muere a los 81 años el actor alemán Udo Kier: protagonizó más de 200 películas, entre ellas 'Carne para Frankenstein'

El actor alemán Udo Kier ha fallecido a los 81 años, según ha confirmado su propia mujer Delbert McBride en la revista 'Variety' este domingo. El intérprete apareció en más de 250 películas, colaboró con figuras como Madonna, Andy Warhol o Lars ... von Trier y llegó a convertirse en los pocos artistas alemanes que tenían regularmente un papel en Hollywood.

Desde que aprendió inglés en Londres a los 18 años, Udo Kier no cesó en su empeño de ser actor, asistió a la escuela de arte dramático, allí descubrieron su talento y consiguió su primer personaje. Aunque años más tarde, en 1973, fue cuando alcanzó la fama por su interpretación de Barón Frankenstein en la película 'Carne para Frankenstein' a este le siguió 'Sangre para Drácula'.

Durante las décadas de 1970 y 1980, Kier trabajó en varias ocasiones con el célebre director alemán de culto Rainer Werner Fassbinder, participando en filmes como 'Lola' y 'La tercera generación'. A partir de finales de los años ochenta, estableció una colaboración especialmente fructífera con el cineasta danés Lars von Trier, con quien ha intervenido en producciones como 'Medea', 'Europa', 'Bailando en la oscuridad', 'Dogville' y 'Melancolía'.

A principios de los años 90 decidió trasladarse a Estados Unidos para protagonizar la película 'Mi Idaho Privado' del director Gus Van Sant, a este papel le siguieron otros en cine y televisión así como apariciones en anuncios publicitarios.