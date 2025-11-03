Suscríbete a
Muere la actriz Diane Ladd a los 89 años

Ha fallecido en su casa en California, según ha anunciado su hija Laura Dern

La actriz Diane Ladd.
La actriz Diane Ladd.

La actriz Diane Ladd ha muerto este lunes a los 89 años, según ha confirmado su hija, la intérprete Laura Dern. Ladd ha estado tres veces nominada al Oscar por 'Alicia ya no vive aquí' (1974), 'Corazón Salvaje' (1990) y 'Rambling Rose' (1991).

En ... su comunicado, recogido por 'AP', Dern ha asegurado que su madre fue su «heroína» y que era «maravillosa», confirmando que estaba junto a ella en su casa en Ojai, California. Su hija no ha dado detalles sobre las causas del fallecimiento.

