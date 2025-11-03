Muere la actriz Diane Ladd a los 89 años

La actriz Diane Ladd ha muerto este lunes a los 89 años, según ha confirmado su hija, la intérprete Laura Dern. Ladd ha estado tres veces nominada al Oscar por 'Alicia ya no vive aquí' (1974), 'Corazón Salvaje' (1990) y 'Rambling Rose' (1991).

En ... su comunicado, recogido por 'AP', Dern ha asegurado que su madre fue su «heroína» y que era «maravillosa», confirmando que estaba junto a ella en su casa en Ojai, California. Su hija no ha dado detalles sobre las causas del fallecimiento.

«Fue la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y alma compasiva que jamás hubiera imaginado. Fuimos afortunados de tenerla. Ahora vuela con sus ángeles», dice su hija. Ladd, nacida en 1935 en Misisipi, deja una larga trayectoria en el mundo de la interpretación. Participó en series de televisión y obras de teatro antes de su primer gran papel con Martin Scorsese en 1974 con 'Alicia ya no vive aquí', película por la fue nominada al Oscar como mejor actriz de reparto. 'Chinatown', 'Primary Colors' o las dos cintas por las que también recibió nominación a los Oscar, 'Corazón salvaje' y 'Rambling Rose', ambas coprotagonizadas por su hija, Laura Dern. Madre e hija lograron la hazaña de ser nominadas por su trabajo en 'Rambling Rose'. Diane Ladd junto a su hija, Laura Dern. efe Estuvo casada diez años con el actor Bruce Dern, padre de Laura y de Diane Elizabeth, que falleció con 18 meses tras un accidente en una piscina. La pérdida de su hija les dejó devastados, años después llegó Laura, pero eso no evitó la separación de los actores. «Fue muy difícil. No creo que Diane y yo tuviéramos ninguna oportunidad después de eso», dijo Bruce Dern sobre su tragedia y posterior separación. Tras ello, Diane ha estado casada dos veces, con William A. Shea, Jr. y con Robert Charles Hunter, exdirector ejecutivo de PepsiCo, que murió hace unos meses a los 77 años.

