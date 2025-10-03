Muere a los 56 años el actor Javier Manrique, conocido por sus papeles en 'Mi gran noche' o 'Cámera café'

La Academia de Cine ha anunciado la muerte del actor Javier Manrique a los 56 años. No han trascendido las causas de su repentino fallecimiento.

Nacido en Lima, fue actor de teatro, televisión y cine desde que tenía 20 años. Se hizo muy conocido por películas como 'Más que amor, frenesí', 'Todo es mentira' (1994, su primer gran papel en la gran pantalla) o 'Mi gran noche', pero sobre todo por sus papeles en series como 'Cámera Café', donde interpretaba a Lorenzo, o 'Jacinto Durante, representante', donde fue protagonista, o 'A las once en casa', cuyo José Antonio se ganó tal cariño que llegó a rivalizar con los papeles principales de Antonio Resines y Ana Obregón en los capítulos en los que aparecía.

El tono excéntrico con el que interpretó a la mayoría de sus personajes le dio un tono propio con personajes tragicómicos en casi todas sus interpretaciones, hasta convertirse en uno de sus sellos más característicos. Participó como secundario de lujo en varias películas de Álex de la Iglesia, como la citada 'Mi gran noche', pero también 'El día de la bestia' o 'Las brujas de Zugarramurdi'.

Numerosos compañeros de profesión han dedicado palabras de cariño hacia Manrique en las redes sociales. La dramaturga Aitana Galán ha recuperado un reportaje que le realizó la revista 'Tiempo', toda vez que ha recordado con cariño a «un actor inmenso y un ser humano especial, como lo son los grandes: una estrella».

Este es Javi, en la revista «Tiempo», allá por el -94. La que está detrás soy yo, su dire en esos años, su amiga desde entonces, aunque nos viésemos poco. Un actor inmenso y un ser humano especial, como lo son los grandes: Una estrella.#JavierManrique pic.twitter.com/oeTMyX9xz9 — Aitana Galán (@galanaitana) September 29, 2025

Compaginó su labor ante las cámaras con el de agente y representante de jóvenes talentos, y su último papel fue el cortometraje 'El camino de la totalidad', de 2018.