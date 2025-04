'Montando una escena': Paula Ortiz y Alba Planas desvelan los secretos de 'La virgen roja'

No puede evitar la carcajada Alba Planas cuando ve la foto de Archivo de Hildegart Rodríguez, la niña educada en los años 20 y 30 del pasado siglo para convertirse en un prodigio intelectual y «libre». «Fíjate, en la foto tiene 16 años ... y... pero ojo, que era una moderna, ¿eh? Mira qué abrigo. ¡Y qué actitud! Están todos los hombres como mirando para abajo y ella colocada desafiante a la cámara, épica», exclama Alba Planas, 24 años, discurso fluidísimo, timidez disimulada. «Las edades de antes no son las de ahora», le señala Paula Ortiz: «Esta foto es del año 31, tú ves a esta persona hoy en día y no la echas 16 años, parecen más bien 40. Y la madre, que la ves en otras fotos, tenía en realidad 40 y parece que tuviera 70», asevera, experta ya en bucear por archivos, libros y ensayos para adaptar a la pantalla un suceso que fue una conmoción en la sociedad de 1930.

Tanto Paula Ortiz como Alba Planas han visitado la Redacción de ABC para analizar dos escenas clave de 'La virgen roja'. En el vídeo que acompaña este texto, directora y protagonista dan las claves de dos momentos en una conversación en la que se descubre también la afinidad de ambas. «Ha sido una película muy importante para las dos y con una historia que a las dos nos tocaba de alguna manera y que la entendíamos igual», explica Paula Ortiz. «A veces veía en Alba cosas que hacían que desapareciera la diferencia de edad y otras en cambio me sentía un poco como la madre...». «Bueno –replica Alba– al final en un rodaje la directora es un un poco la madre y el padre». Historia del caso Hildegart Arriba: Erandio (Vizcaya), 1931. Hildegart Rodriguez y otros oradores que tomarán parte en un mítin socialista; izquierda: Aurora Rodríguez Carballeira, que asesinó a su hija Hildegart Rodríguez Carballeira, al comenzar el juicio de 1934 que la condenó a 26 años de prisión Archivo ABC Un lazo entre Hildegart y el presente, 80 años después Cuenta Paula Ortiz que el caso de Hildegart le ha acompañado toda su vida adulta, desde que lo descubriera en la universidad. Cada generación, en realidad, lo ha ido haciendo: la de Alba, que es la Gen Z, también lo ha hecho en las aulas. Antes, en los años 70, fue redescubierta por el teatro «social» que enfadó mucho al 'establishment' del momento. En plena Transición fue Fernando Fernán Gómez el que la llevó al cine, pero poniendo el foco en Aurora y en el juicio, más que en la protagonista de esta historia, Hildegart, que es lo que sí ha hecho Paula Ortiz, hija de su tiempo, que además lo explica con poética: «La historia de Hildegart tiene algo de eco fantasmal porque regresa cada pocos años por las grietas de las heridas que no se han hablado, que no se han solucionado, y vuelve al presente con otra forma pero siempre en el fondo es la misma historia». Noticia Relacionada La productora María Zamora, premio Nacional de Cine 2024: «No hay paridad, ni de broma» Lucía Cabanelas La valenciana, productora de 'Alcarràs' y 'O corno', ha sido reconocida por «su apoyo al cine independiente y arriesgado» En la cabeza de la propia cineasta ese «eco fantasmal» siempre ha estado «yendo y viniendo», y se empezó a asentar con el proyecto 'Cartasvivas' del que formó parte en 2020. Más adelante, la maternidad le cambió la forma de verlo -«no la hubiera hecho igual sin ser madre»- y así hasta ahora. De hecho, la película comienza con una frase de Aurora Rodríguez: «Si alguien fuera consciente de la trascendencia que implica convertirse en madre, lo haría con los ojos puestos en las estrellas». «La maternidad le daba otra dimensión al hecho de abordar este tema tan sumamente violento, tan totalitario desde un punto de vista sociopolítico, pero al mismo tiempo atávico en la maternidad... Ella mata a la criatura que nació de su vientre. A mí me maravillan estas cosas porque creo que las grandes ficciones nacen de las contradicciones irresolubles. En esas contradicciones la ficción explora el mundo de una forma que ni lo académico ni lo periodístico puede. Yo lo hago simplemente queriendo buscar, porque normalmente no quieren que miremos. Entonces una de las cosas que tenemos que hacer es mirar a la cara a los abismos, y Hildegart y Aurora son un gran abismo, uno irresoluble e incomprensible». Para Alba, que estuvo semanas de ensayos para que su personaje viviera y respirara como lo hizo en realidad, haber habitado el espíritu de Hildegart le ha hecho «estrechar lazos con otras generaciones de mujeres». «Desde mi abuela, que fue la primera persona que me dijo que conocía el caso cuando le dije que iba a hacer la película, continuando por Paula y hasta mi generación, Hildegart nos está lanzando un lazo desde 1930 que nos une a todas: yo hoy hablo mucho con mis amigas de feminismo, pero es que mi abuela, que yo pensaba que era mucho más conservadora o que venía de una época de mucha más represión, ya hablaba de esto con sus amigas y ya tenían referentes que han permanecido en lo fantasmal», señala. Noticia Relacionada Iciar Bollain, Pilar Palomero, Albert Serra y C. Tangana, entre los directores españoles que marcarán el paso del Festival de San Sebastián 2024 F. Muñoz Entonces, de Paula emerge una gran sonrisa, esa que le acompaña siempre, y lanza una bomba: «Con este proyecto también he aprendido algo que es 'heavy', que es a transitar las aguas oscuras de lo femenino, porque es una película que habla del fascismo desde el feminismo, que es muy duro y es muy difícil de nombrar. Creo que las artes deben mirar la cara oscura del alma. Y a veces, en la parte que tiene que ver con lo femenino, obviamente se entiende también por la curva de todo movimiento, ha habido que buscar la luz, los referentes, el empoderamiento, pero ¿y qué pasa con las aguas oscuras?».

