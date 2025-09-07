Una de las mejores películas españolas deja Netflix esta semana: ha ganado 9 Premios Goya y está protagonizada por Luis Zahera

Netflix está a punto de despedirse de una de las películas que ya forman parte de la historia del cine español. Se trata de un proyecto que, desde que aterrizó en las salas de cine, dejó maravillado tanto al público como a la crítica.

Protagonizada por Denis Ménochet, Marina Foïs, Luis Zahera y Diego Anido, ganó un total de 9 Premios Goya, de los 17 a los que estaba nominado, y cosechó un exitoso recorrido por los festivales.

Aunque todavía no se sabe el día exacto de su retirada, la plataforma ya ha puesto a este título su famosa etiqueta de «nos deja pronto». Por ello, si no la has visto, esta es tú última oportunidad para hacerlo. Te contamos cuál es.

La película española que deja Netflix esta semana y que tiene 9 Premios Goya

Esta semana deja Netflix 'As Bestas' (2022), dirigida por Rodrigo Sorogoyen. Ambientada en la Galicia rural profunda e inspirada libremente en hechos reales, este thriller narra la historia de una pareja francesa, Antoine (Denis Ménochet) y Olga (Marina Foïs), que se instaló en una pequeña aldea de la región. A pesar de lo tranquila que es la vida allí, la convivencia con los lugareños no era tan idílica como deseaban.

Un conflicto con sus vecinos, los hermanos Anta (Luis Zahera y Diego Anido), hizo que la tensión creciese en la pedanía hasta alcanzar un punto de no retorno.

'As Bestas' se convirtió en todo un éxito, pues se hizo con 9 Premios Goya en 2022. La película ha sido producida por Arcadia Motion Pictures, Caballo Films, Cronos Entertainment y Le Pacte, con la participación de RTVE, Movistar+, Canal+ y Ciné+, el apoyo de Eurimages, y la financiación del ICAA. Asimismo, el guion está escrito por Isabel Peña y Sorogoyen, que ya habían colaborado en proyectos anteriores.

Imagen de 'As Bestas' YouTube

El 11 de junio de 2024 el largometraje llegó a Netflix. Tres meses después, 'As Bestas' se marcha de la plataforma. Aunque no hay una fecha exacta confirmada, varios portales señalan que estará disponible hasta este 10 de septiembre.​