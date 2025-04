Los mejores papeles de Val Kilmer, 'el Santo' de Hollywood

La última película en la que apareció Val Kilmer fue en la secuela de 'Top Gun', 'Maverick', un inesperado éxito de taquilla que apelaba a otro tiempo, otro tono, otra vida. Reconciliaba a quienes habían sido enemigos íntimos y, de paso, sonaba a despedida. «Es hora de dejar ir», le aconsejaba Iceman al personaje de Tom Cruise, que reconoció haber llorado tras grabar la escena con el actor, fallecido por una neumonía a los 65 años. Ay, la nostalgia.

Por entonces, Val Kilmer ya hablaba con dificultad, apretando un botón en su garganta, después de que le extirparan un tumor. Su salud mermó y con ella su físico, siempre reclamo de los icónicos títulos que protagonizó, sobre todo en los ochenta y noventa del pasado siglo.

Alternó todo tipo de géneros y en todos ellos dejó la huella de un espíritu canalla. Probó en comedias como 'Top Secret!', aunque fue otro Top, un año después, el que le dio la fama. En 'Top Gun', dirigida por el también desaparecido Tony Scott, Val Kilmer dio vida al piloto conocido como Iceman, rival del Maverick de Tom Cruise, pero solo dentro de la pantalla.

Fue, también, el héroe Madmartigan de 'Willow', en donde ayudaba a Warwick Davis y donde concoió a la que fue su esposa y madre de sus dos hijos, Joanne Whalley.

Pasados los ochenta fue cuando Val Kilmer, sin embargo, obtuvo sus grandes papeles. Fue el Batman de látex Joel Schumacher en 'Batman Forever', escoltado por el Robin de Chris O'Donnell y plantando cara al Harvey Dos Caras de Tommy Lee Jones. También, él sí, compartió planos con Al Pacino y Robert de Niro en 'Heat'. Y en 1997 le llegó el papel de 'El Santo', donde derrochaba carisma dando vida al ladrón literario Simon Templar.

Algo debió ver en él Oliver Stone, que en 1991 le fichó para interpretar a Jim Morrison en la película 'The Doors', que consolidó su carrera como estrella de Hollywood. Volvieron a trabajar juntos tiempo después, en 'Alejandro Magno', donde Val Kilmer interpretó a Filipo II de Macedonia, el padre del personaje al que dio vida Colin Farrell. Su colaboración fue tan íntima con Stone que le pidió al cineasta, tal y como recogió este diario en 2005, «que en la próxima que hagamos no me mates». «Si es que siempre te mueres», le respondió el director. No pudieron retomar su colaboración.

Ya en los dosmil, su título más icónico fue la comedia policial 'Kiss Kiss Bang Bang', donde compartió protagonisdmo con Robert Downey Jr., que lo definió como «crónicamente excéntrico».