Megan Montaner, una ertzaina contra Ron Perlman en 'Ya no quedan junglas': «No podía fallar»

El Festival de San Sebastián acogió el prestreno de 'Ya no quedan junglas', el drama de venganza dirigido por Gabriel Beristáin que se estrenó en cines de toda España el viernes. Protagonizada por el estadounidense Ron Perlman junto a Megan Montaner, Rubén Ochandiano, Daniel Grao, Itziar Ituño, Hovik Keuchkerian y Karra Elejalde, la película es «un homenaje claro al cine negro», en palabras de su director, que debuta como realizador de largometrajes después de una vida como director de fotografía y de segunda unidad en Hollywood en películas de Marvel y títulos como 'La milla verde'.

Beristáin promete combinar «acción cruda, introspección emocional y un pulso narrativo» en una coproducción hispano-mexicana que explora los límites de la justicia personal.

En el núcleo de 'Ya no quedan junglas' late la figura de Theo, un exsoldado estadounidense interpretado por Ron Perlman, cuya existencia solitaria transcurre entre los recuerdos de un pasado mejor con su difunta esposa y sus citas con Olga, una prostituta a la que paga por conversar. Esta premisa de aislamiento y anhelo sirve de catalizador para un relato de venganza que desentraña las grietas de una sociedad donde la ley protege a los intocables.

En una entrevista con el director y la actriz Megan Montaner, ambos desgranaron los entresijos de la producción. Montaner, que encarna a un personaje clave en el engranaje policial de la trama, no ocultó su admiración por compartir plano con Perlman. «Poder compartir escenas con alguien a quien admiras tanto y que lo has seguido en su carrera y tenerlo de repente delante de ti, es un sueño», confesó la actriz, que saltaba a cada escena con el temor constante de «no poder fallar». Sin embargo, el carisma del actor disipó cualquier tensión: «La verdad es que él me ayudó un montón, porque hizo todo muy fácil y sencillo».

Montaner vuelve a enfundarse el traje de otra policía: «Me gustaba la idea de poder interpretar a una comisaria de la Ertzaintza en comparación con una guardia civil que yo estaba haciendo en 'La caza'. Era un reto diferenciarla porque no deja de ser un personaje con similitudes, pero que hay que sacarle jugo para que el espectador vea que una puede ser capaz de hacer otros personajes dentro de los mismos oficios», remató. «Simplemente, estoy en una carrera de fondo, de ir poco a poco, porque al final cuando vas despacio las cosas van viniendo», dijo, sobre su carrera en el cine.