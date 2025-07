Marvel resucita a 'Los 4 Fantásticos' para salvar su universo

Marvel tiene que volver al pasado para salvar el futuro y por eso ha rebuscado en su archivo para sacar brillo a una de sus joyas más icónicas: 'Los 4 Fantásticos: primeros pasos'. La nueva película que llega mañana a los cines, ambientada en ... los años 60, recupera la estética y el espíritu original de los cómics creados por Stan Lee y Jack Kirby en 1961.

Y lo hace con un reparto estelar como Pedro Pascal, que estira sus habilidades como Mr. Fantástico; Vanessa Kirby, que aporta el toque invisible y poderoso de Sue Storm; Joseph Quinn, que llega para incendiarlo todo en la piel de Johnny Storm, y Ebon Moss-Bachrach, que se convierte en la roca (y el corazón) entrañable de Ben Grimm.

El cuarteto llega como un soplo de aire retro en medio del caos multiversal que arrastra la franquicia desde hace años. Así, Marvel gira el timón y deja atrás la épica en bucle para centrarse en una historia más común, más cercana, con héroes, y también familia, que a pesar de sus poderes siguen viviendo entre civiles con los combates del día a día que eso conlleva. Después de dos cintas, una de ellas con segunda parte, parece que para Marvel a la tercera va la vencida. «Las cosas nos irían mucho mejor si los cuatro fantásticos estuvieran aquí. Creo que el verdadero liderazgo tiene que ver con cuidar a todas las personas, y eso es lo que hacen porque han aprendido que no pueden hacerlo sin cuidarse entre ellos», asegura Pedro Pascal a ABC.

El regreso de esta peculiar familia es todo un acontecimiento. Y no es para menos. 'Los 4 Fantásticos' es una joya clásica de Marvel que quizás no había logrado brillar del todo en sus adaptaciones anteriores. Fueron tres intentos en 2005, 2007 y 2015 que dieron la sensación de que era necesario hacer justicia con este primer equipo de superhéroes creados por Marvel. Esta nueva entrega, ahora bajo la supervisión directa de Kevin Feige y con Matt Shakman al frente, llega con la intención de rescatar esa magia original.

En esta nueva misión, Marvel parece entender que la clave está en el equilibrio: recuperar el tono de aventura retro y ciencia ficción optimista, pero sin perder de vista lo esencial: la dinámica familiar, la relación entre ellos y mucha acción. «Creo que el mundo está gobernado por locos. Nos vendría bien un poco de rendición de cuentas. Nos haría falta un par de Sue Storms. Dios, ¿no sería maravilloso?», pregunta Joseph Quinn a Ebon Moss-Bachrach, que contesta inmediatamente: «Sí, creo que el mundo estaría mejor. Nos vendría bien un poco de eso: un poco de heroísmo».

Algunas escenas de 'Los 4 Fantásticos: primeros pasos' Disney

Heroísmo hace falta como también unión. Por eso, Marvel fía todo su éxito a la familia, y en esta nueva versión de 'Los 4 Fantásticos' queda más que claro: el verdadero superpoder no está solo en sus habilidades elásticas o una fuerza incontrolable, sino en esos lazos familiares que los mantienen unidos. Aunque esté ambientada en los años 60, no cuenta una historia anterior a algo ya visto dentro del universo Marvel. Esta familia lleva ya unos cuantos años con superpoderes y se enfrenta a su desafío más terrorífico hasta la fecha. Obligados a equilibrar sus roles como héroes con la fortaleza de su vínculo familiar, deben defender la Tierra de un dios espacial voraz llamado Galactus y su enigmático Heraldo, Silver Surfer. «Creo que con la familia, y con estas relaciones conectadas, uno es más fuerte. Como seres humanos, cuanto más conectados estamos entre nosotros, más recordamos que estamos todos en esto juntos», reconoce Pascal.

Dejando a un lado la parafernalia y los grandes efectos visuales, el combate de la vida ordinaria se presenta a estos investigadores al igual que a cualquier hombre de a pie. Y Marvel se agarra a esa fuerza invisible que hace que, juntos, puedan con todo. «El corazón de la película es la familia. Ese es el verdadero superpoder del grupo: la conexión entre los cuatro. Ni lo fuerte que es uno o lo elástico que es otro. Es la familia», asegura Ebon Moss-Bachrach.

Superhéroes y civiles

La unión hace la fuerza incluso en los momentos más difíciles porque 'Los 4 Fantásticos' no solo pelean contra villanos galácticos, también libran batallas y combates propios de la vida ordinaria de cualquier mortal. Aquí, los superpoderes no bastan para esquivar la frustración de una paternidad que no termina de llegar, o llega en el momento más complicado; ni el peso de sentirse un inadaptado en un mundo que no siempre está listo para entender a los más diferentes; ni el remordimiento de conciencia por un posible error.

Algunas escenas de 'Los 4 Fantásticos: primeros pasos' Disney

Han salvado a la humanidad entera en más de una ocasión, sí, pero eso no quita que algunos sigan viendo a estos superhéroes como una especie de mono de feria andante que debe divertir a los demás. Ante el duelo, la familia sale de nuevo al rescate. También para los actores. «Mi abuela fue una mujer increíble, falleció hace poco con 103 años: Edith Bagrach. Era una mujer pequeñita e increíble, con gran inteligencia y una fortaleza enorme. La adoraba. Sin duda, es mi superhéroe», cuenta Ebon Moss-Bachrach.

El reto para Pascal, Moss-Bachrach, Quinn y Kirby era convertirse en un fuego devorador, combatir a Galactus o hacerse una roca, pero también el de ser una familia con todo lo bueno y lo no tan bueno que tiene cualquier núcleo así. «Las relaciones con amigos y familia son muy importantes para mí. Así que supongo que, aunque no de manera consciente, la cercanía que tienes con esas personas después de muchos años acaba saliendo. Creo que ser vulnerable, tener la mente abierta y con el corazón disponible para un reparto como este nos permitió crear una intimidad que no se sentía forzada», asegura Joseph Quinn. «El cine es un arte colaborativo. Somos personas que solo pueden brillar con el apoyo de nuestros compañeros de escena», añade Moss-Bachrach.

Pasado y futuro

La cinta llega con una mezcla equilibrada de nombres consagrados y nuevas promesas. Pedro Pascal encabeza el reparto y, a su lado, rostros como Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, menos conocidos por el gran público, apuntalan el conjunto. Lo mismo en las otras versiones, que juntaron a rostros conocidos y otros en ascenso, pero ninguno como gran estrella de primer nivel en el momento del estreno. Aquí Pascal brilla. «Creo que la gente siempre se ha sentido atraída por ver a personas talentosas en las películas, y creo que es bueno que las haya. Pero no necesariamente tienen por qué ser nombres conocidos. Por suerte, en esta película, las personas que tienen nombre también son actores increíblemente talentosos. Aunque a mí, por ejemplo, no solo me gusta ver películas con gente que conozco. También me gustan las que no tienen estrellas. Diría que Pedro Pascal está teniendo su momento», explica sin ningún tipo de pudor Quinn.

El actor no muestra complejos en tener que hablar sobre el éxito de sus compañeros en pantalla, mientras que Ebon Moss-Bachrach matiza. «Ahora bien, ¿qué es un personaje 'tipo Pedro Pascal'? No existe una cosa como tal porque ha interpretado todo tipo de papeles. Es un actor increíble, al igual que mis otros tres compañeros en la película. Nadie está definido por su fama ni por ningún arquetipo. Todos ellos son actores sólidos con una larga trayectoria profesional que acaban de encarnar a estos nuevos personajes», reconoce con convicción. Para el actor, ni el nombre ni el recorrido define al intérprete y parece que lo mismo piensa Marvel sobre sus proyectos, que a pesar de intentos más fallidos que menos de 'Los cuatro Fantásticos', confía en la fuerza de esta peculiar familia para combatir los males y el caos multiverso, y sobrevivir.