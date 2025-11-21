Mark Wahlberg: «Mi familia es lo más importante de mi vida»

Mark Wahlberg y Michelle Monaghan lo tienen claro: han pasado por explosiones, persecuciones, conspiraciones y todo tipo de proezas inexplicables en la gran pantalla, saben lo que es enfrentarse a villanos, misiones imposibles y coreografías que dejan sin aliento, pero nada los define más —dentro ... y fuera del set— que su vida familiar. La actriz, que dejó huella como parte clave de la saga 'Misión: Imposible', y el actor, que se ha curtido en superproducciones de acción como 'Transformers' o 'Lone Survivor', son dos intérpretes históricamente ligados al cine físico que, sin embargo, hablan con más vehemencia de coordinar horarios con sus hijos que de sus acrobacias en pantalla.

Por eso 'Plan en familia' de Apple TV y ahora, su segunda parte, les sientan como anillo al dedo: una mezcla de adrenalina, humor doméstico y vínculos que se ponen a prueba, donde pueden repartir golpes y ternura a partes iguales. «La familia es lo más importante. Si no estoy trabajando, estoy en casa con mi familia, con mi esposa, tratando de ver cómo podemos pasar más tiempo con nuestros hijos mientras ellos se enfocan en sus propios intereses, pero aún manteniéndolos conectados a la dinámica familiar. Eso es algo que llevo al personaje. Antes hacía otro tipo de películas, y ahora soy como el tipo 'papá', pero siempre trato de encontrar algo personal en cada proyecto. Eso lo hace más auténtico, más real y creo que más creíble para el público. Pero sí, la familia es todo», confiesa Mark Wahlberg a ABC.

Cuando conocimos a los Morgan, Dan (Wahlberg) intentaba llevar una vida completamente normal: vendedor de coches, marido entregado y padre paciente… salvo por un pequeño detalle, que antes había sido un asesino de élite. La primera película mostró cómo ese pasado explosivo irrumpía en su apacible rutina familiar, desatando una aventura llena de acción y humor donde quedó claro que, a veces, sobrevivir a la vida en casa es la misión más difícil. Pero ahora, en 'Plan en familia 2', los Morgan se suben al tren navideño con destino a Europa, confiando en que unas vacaciones en Londres serán su momento de calma… hasta que un inesperado fantasma de su pasado, interpretado por Kit Harington, reaparece con cuentas pendientes.

Lo que parecía un descanso familiar perfecto se transforma en un juego de escondite cargado de robos, persecuciones por las calles adoquinadas y acción en escenarios tan pintorescos como caóticos. Es una secuela que mezcla la ternura familiar con explosiones, adrenalina y, por supuesto, el calor de la redención navideña. «Es muy divertido ver a cada miembro de la familia dar un paso al frente y estar a la altura de las circunstancias, y ver cómo cada uno usa sus habilidades para superar retos y salvar el día juntos. Aunque los ves discutir y bromear, también los ves unirse a lo largo del camino. Eso es lo especial de esta película», reflexiona Michelle Monaghan, que asegura ser eso precisamente lo que más le atrajo de la primera y la segunda parte. «Ver a mi familia disfrutarla y ver que otras familias en todo el mundo también se identifican con ella es muy alentador», añade.

No es fácil hacer una comedia de acción y además para toda la familia. Puedes correr el riesgo de perder a los niños o aburrir a los mayores. Sin embargo, el tono, asegura Wahlberg, está conseguido. «Hemos encontrado un equilibrio que realmente la hace amena para todos. Tengo cuatro hijos, así que siempre estamos viendo qué ver juntos, incluso si a veces tenemos que comprometernos según la historia. Encontrar algo que sea completamente disfrutable y que sea recibido tan bien como la primera no es fácil. Es realmente difícil encontrar ese tono que funcione para todos y en el que cada persona encuentre un personaje o algo con lo que pueda identificarse».

Si algo demostraron los Morgan en la primera película es que, incluso huyendo de asesinos, siempre queda tiempo para hacer el ridículo en familia: ahí estaban ellos, desgañitándose con 'Ice Ice Baby' en el coche como si estuvieran en un karaoke que nadie pidió. Y claro, en esta segunda parte no podían dejar pasar la oportunidad de repetir la jugada, porque pocas cosas unen más que cantar mal y a todo volumen.

Risas y acción por igual

Eso sí, que nadie se confunda: entre broma y broma, la película mete acción de la buena, de la que despeina. Esta vez se permiten incluso una pelea encima de un autobús turístico en pleno movimiento por Londres, con todo el dramatismo, los sustos y las carcajadas que supone intentar no caer… ni hacer caer a los turistas del piso de arriba. «La pelea fue diseñada y coreografiada en un suelo plano. Pero luego metes un autobús en movimiento donde el conductor no puede ver a nadie, no sabes cuándo va a frenar, arrancar, girar o acelerar. Definitivamente era un poco arriesgado, pero logramos hacerla prácticamente sin raspones, aunque claro que te golpeas un poco. Yo estaba un poco asustado, pero ella lo disfrutó. Le encantó subir y salvarme y golpear con el extintor», cuenta Wahlberg señalando a Monaghan. «El extintor (risas). Fue una secuencia desafiante para ti. Y además, hacía bastante frío, no voy a mentir. Te sientes un poco más rígido cuando hace frío, estás peleando y moviéndote», contesta la actriz.

Algunas de las escenas de 'Plan en familia 2' Apple TV

Para ambos actores es muy difícil desconectar su faceta de padres en su carrera como intérpretes y Monaghan agradece también que se haga este tipo de películas. «Todo en mi vida, y en la vida de mi esposo, gira en torno a nuestros hijos y a mantenernos conectados como familia. Para mí fue muy emocionante hacer una película que realmente trata sobre la familia y sobre problemas con los que la gente se identifica universalmente. En mi carrera hay muy pocas películas así. Poder hacer una, luego dos y quizá tres es realmente emocionante. Es una franquicia muy especial y estoy muy agradecida de que la gente alrededor del mundo la ame tanto como nosotros», explica.

A lo largo de la película, los padres en la ficción tienen que enfrentarse a los primeros romances de alguno de sus hijos, algo que no está lejos de la realidad que viven ellos ahora mismo. «Mi reacción en la vida real es bastante similar y auténtica a la de la ficción. Es mi peor pesadilla. Pero ya lo acepté. Solo espero que encuentren una conexión real temprano, que no tengan que pasar años y años buscando a su alma gemela. Eso me haría la vida mucho más fácil», confiesa Wahlberg entre risas.