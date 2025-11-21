Suscríbete a
Mark Wahlberg: «Mi familia es lo más importante de mi vida»

El actor habla con ABC junto a Michelle Monaghan sobre su nueva película, 'Plan en familia 2', que llega a Apple TV

Mark Wahlberg y Michelle Monaghan en 'Plan en familia 2'
Mark Wahlberg y Michelle Monaghan en 'Plan en familia 2'
Clara Molla Pagán

Clara Molla Pagán

Mark Wahlberg y Michelle Monaghan lo tienen claro: han pasado por explosiones, persecuciones, conspiraciones y todo tipo de proezas inexplicables en la gran pantalla, saben lo que es enfrentarse a villanos, misiones imposibles y coreografías que dejan sin aliento, pero nada los define más —dentro ... y fuera del set— que su vida familiar. La actriz, que dejó huella como parte clave de la saga 'Misión: Imposible', y el actor, que se ha curtido en superproducciones de acción como 'Transformers' o 'Lone Survivor', son dos intérpretes históricamente ligados al cine físico que, sin embargo, hablan con más vehemencia de coordinar horarios con sus hijos que de sus acrobacias en pantalla.

