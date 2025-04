Mario Casas estrena 'Muy lejos': «Un actor debe saber cuándo exponerse y cuándo no»

Gerard Oms lleva una vida en el cine a través de la interpretación, pero nunca se había atrevido a dar un paso más allá y ponerse a contar sus propias historias... hasta que Mario Casas lo convenció. «Vi un talento en él y unas capacidades como director increíbles», cuenta ahora el actor, que tenía claro que daría vida al protagonista de Oms en cuanto le encajara. Así, estos dos amigos estrenan ahora 'Muy lejos', la historia de un joven que en los albores de la crisis de 2008 viaja a Utrecht con su familia para asistir a un partido de fútbol pero en el aeropuerto sufre un ataque de pánico y no puede regresar. Sin dinero ni idioma ni una explicación lógica, el personaje de Mario Casas queda a la deriva, como tantos otros de su generación.

Casas y Oms han levantado una película a través de la amistad que forjaron en 'No matarás', donde Oms fue el 'acting coach' del protagonista. Un película, esta 'Muy lejos', que le valió el premio a mejor actor del Festival de Málaga y que se estrena este viernes en cines.

-¿Cómo se pasa de la interpretación a la dirección?

-Gerard Oms: Yo tenía mucha curiosidad por el mundo del cine y había escrito algunas notas en un cuaderno de bitácora a partir de este viaje que yo hice en 2008, el que cuenta la película, pero no tenía la intención jamás de llevarla al cine. Esto de ser director de cine yo lo veía como de Saura, Almodóvar, Bergman... es como, ¿qué dices? Pero este señor [Mario Casas] dice que sí y que confía en mí. Y empiezo a escribir y me promete que si escribo la historia y le encaja, la va a hacer. Y cumple sus promesas.

–Y te encajó.

Mario Casas: Lo quise hacer desde el minuto uno. Yo le vi un talento y unas capacidades como director increíbles. Tiene talento para dirigir a actores. Veo cómo habla del cine, quién nombra, sus gustos... entonces lo vi, yo sabía que me iba a poner en buenas manos.

–Como actor, ¿ha sentido esa presión social que siente el personaje de querer huir e irse muy lejos?

– M. C.: Esta es una profesión tan increíble, lo amo tanto, que soy un privilegiado. No me iría muy lejos, al revés, me quedaría aquí toda mi vida haciendo algo que amo. Vivo un poco a las afueras de Madrid, desaparezco con mis perras, me voy al campo y ya está. Yo creo que al final los actores, la gente que nos dedicamos a esto y tenemos una repercusión mediática, tenemos que tomar la decisión de cuándo exponerte y cuándo no. Yo creo que es aprender a vivir con ello, es parte del juego, es parte de lo que amo, entonces hay que convivir con ello y vivir feliz. Es muy bonito poder hacer películas, poder contar historias.

–En los últimos años, Mario Casas ha estado en proyectos más cuidados, independientes, con directores noveles. ¿Se ha alejado del cine más comercial?

–M. C.: No... Gerard sabe de mi carrera desde hace seis años. Ha sido porque me apetece contar una historia, o me apetece crear un personaje que nunca he hecho, o como en este caso hacer una peli con un amigo. Al final tiene que ver con las historias que uno cuenta, no miro un género, no miro más.

–G. O.: Hay veces que se ha enamorado del guión o de un lugar... Mario es un actor muy versátil, lo hemos visto pilotar el drama adolescente, la comedia, la comedia negra, el thriller, la acción, el melodrama, ahora un cine más intimista... es un todoterreno. Él está en el reto de lo que vendrá ahora, y siempre lo hace desde la excelencia y desde el compromiso más grande, le dedica muchas horas.