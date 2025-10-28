Luis Tosar y Rigoberta Bandini presentarán los Goya 2026

La 40 edición de los Premios Goya de Barcelona ya tiene quién la presente. Rigoberta Bandini y Luis Tosar conducirán la gala del 40 aniversario, que se celebrará en Barcelona el próximo 28 de febrero.

Ambos presentadores han sido reconocidos con el Goya. En el ... caso de Rigoberta, lo logró hace un par de años por la mejor canción y en el caso del actor gallego, hasta en tres ocasiones por sus interpretaciones. «Tengo un alma cabaretera que fuera de Galicia no se me conoce mucho», aseguró el intérprete tras la confirmación de que se pondrá al frente de la cuarenta edición.

No es la primera vez que al actor le han tentado para ponerse al frente de la ceremonia más vista -y criticada- del cine español. Pero en esta ocasión ha aceptado por fin. "Será una gala musical y con representación de todas las lenguas; habrá catalán, gallego, euskera y castellano", ha dicho. "Agilizar la gala no deja de ser un pensamiento utópico", ha dicho el presentador sobre el reto de hacer los Goya una gala entretenida. "En nuestro ideario está que la gente cuando suba a agradecer su premio fuera lo mas breve posible. Como recomendación, deben pensar los discursos desde la síntesis, porque la hemeroteca es muy 'cabrona'. Si lo ves en diferido, vas a agradecer haber sido sintético para tu imagen", ha recomendado quien sabe bien lo que es recoger 'cabezones'. [Noticia en ampliación]

