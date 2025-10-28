Suscríbete a
ABC Cultural

Luis Tosar y Rigoberta Bandini presentarán los Goya 2026

La gala se celebrará el próximo 28 de febrero en Barcelona

Rigoberta Bandini y Luis Tosar, presentadores de los Goya de 2026
Rigoberta Bandini y Luis Tosar, presentadores de los Goya de 2026 ABC

F. Muñoz

La 40 edición de los Premios Goya de Barcelona ya tiene quién la presente. Rigoberta Bandini y Luis Tosar conducirán la gala del 40 aniversario, que se celebrará en Barcelona el próximo 28 de febrero.

Ambos presentadores han sido reconocidos con el Goya. En el ... caso de Rigoberta, lo logró hace un par de años por la mejor canción y en el caso del actor gallego, hasta en tres ocasiones por sus interpretaciones. «Tengo un alma cabaretera que fuera de Galicia no se me conoce mucho», aseguró el intérprete tras la confirmación de que se pondrá al frente de la cuarenta edición.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app